Kıran ritimler: Edremit’te asma davul festivalinde 100 sanatçı aynı sahneyi paylaştı

festivalin açılışı ve katılımcılar:

Kazdağları’nın eteğindeki Akçay Cumhuriyet Meydanı’nda, Edremit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilk kez düzenlenen Asma Davul Festivali büyük ilgi gördü.

Edremit Belediyesi ile Balıkesir Roman Dernekleri Federasyonu iş birliğinde gerçekleşen organizasyonda, Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen 100 davul ve ritim sanatçısı aynı sahnede buluştu. Meydanda toplanan izleyiciler ritim gösterilerini alkışlarla karşıladı ve festival boyunca birlik, beraberlik ve kardeşlik vurguları öne çıktı.

ritim ve birlik mesajı:

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, organizasyonu Edremit’in kurtuluş yıl dönümünde gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ertaş şu ifadeleri kullandı: Davullar birlik ve beraberliğimiz için çalıyor. Ayrıca festivalin ilerleyen yıllarda daha da büyüyerek geleneksel bir etkinlik hâline gelmesini hedeflediklerini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

organizasyonun önemi ve geleceği:

Balıkesir Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Oktay Sümertaş, farklı bölgelerden ve yurt dışından gelen 100 davul sanatçısını aynı meydanda buluşturmanın önemine dikkat çekti. Sümertaş, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik diyerek festivalin Edremit ile özdeşleşen bir organizasyona dönüşmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ve katkı sağlayanlara teşekkür ettiklerini ifade etti.

Festival, sahnedeki geniş katılım ve meydanda oluşan coşku ile Edremit’in kurtuluş kutlamalarına renk kattı; organizatörler etkinliği daha da büyütmeyi ve geleneksel bir şenliğe dönüştürmeyi hedefliyor.

İlk kez düzenlenen Asma Davul Festivali büyük ilgi gördü