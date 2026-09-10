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Apollon'un izleri Bahçeşehir duvarında canlandı

Bedir Kılıç, Konuralp'te 2022'de bulunan Apollon heykelini Bahçeşehir istinat duvarına sprey boya ile taşıyarak duvarda canlandırdı; Başkan Özlü destek verdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:25

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Apollon'un izleri Bahçeşehir duvarında canlandı

Grafitiyle antik miras duvarda buluştu

Düzceli grafiti sanatçısı Bedir Kılıç, Konuralp Antik Tiyatrosu kazılarında 2022'de gün yüzüne çıkarılan ve Türkiye'nin önemli arkeolojik keşifleri arasında gösterilen Apollon heykelinini Bahçeşehir bölgesindeki istinat duvarına taşıdı. Eser, Demetevler Mahallesi'ndeki duvarda sprey boya tekniğiyle canlandırıldı.

Teknik ve anlatım:

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu olan Kılıç, çalışmasında heykeli topraktan yeni çıkarılmış izlenimiyle ve antik tiyatronun atmosferini yansıtarak yorumladı. Sanatçı, sprey boya kullanımında ayrıntıya verdiği önemle figürün doku ve ışık oyunlarını duvarda yeniden kurdu.

Kazı süreci ve önemi:

Konuralp Antik Tiyatrosu'nda yürütülen kazı çalışmalarında 2022'de ortaya çıkarılan Apollon heykeli, yetkililerce Türkiye'de gerçekleştirilen kazılarda bulunan 10 önemli eserden biri olarak nitelendiriliyor. Bu arkeolojik bulgunun kente kazandırdığı görünürlük, yerel sanatın gündeme taşınmasına da zemin hazırladı.

Belediye başkanının ziyareti:

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, çalışma alanını ziyaret ederek genç sanatçıyla bir araya geldi ve renklendirme sürecine sprey boya alarak katıldı. Ziyarette Özlü, genç sanatçıyı tebrik etti ve şu değerlendirmeyi paylaştı: Bu eseri ortaya çıkartan Bedir kardeşimiz Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun. Akabinde de Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde dersler alıp kendisini geliştiren bir Düzceli genç kardeşimiz. Biliyorsunuz Düzce’nin en tarihi bölgesi Konuralp’te uzun zamandır bir kazı gerçekleştiriyoruz. Bu kazılarda bulduğumuz eserlerden bir tanesi olan bu eser, Türkiye’de yapılan kazılarda bulunan 10 önemli eserden birisidir. Bedir Kılıç kardeşimiz, Düzce’nin tarihini anlatan eserleri Düzce’nin yeni bir bölgesi olan Bahçeşehir’deki bir duvarda canlandırıyor. Bugün geldim, gördüm. Son derece güzel bir çalışma oluyor. Tebrik ediyorum, Bedir kardeşimize teşekkür ediyorum

Proje, kentin tarih bilincini sokak sanatına taşıması açısından dikkat çekiyor. Hem arkeolojik mirasa vurgu yapan hem de yerel genç yetenekleri görünür kılan bu tür çalışmalar, kent mekânlarının kültürel anlatısını güçlendiriyor.

DÜZCELİ GRAFİTİ SANATÇISI BEDİR KILIÇ, DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ İLE BİRLİKTE KONURALP...

DÜZCELİ GRAFİTİ SANATÇISI BEDİR KILIÇ, DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ İLE BİRLİKTE KONURALP ANTİK TİYATROSU KAZILARINDA GÜN YÜZÜNE ÇIKARILAN VE TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ ARKEOLOJİK KEŞİFLERİ ARASINDA GÖSTERİLEN APOLLON HEYKELİNİ BAHÇEŞEHİR BELGESİNDE İSTİNAT DUVARINA GRAFİTİ SANATI İLE YANSITTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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