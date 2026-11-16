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Bağlar'da altı cadde yenilendi: 10 bin ton sıcak asfaltla ulaşım güçlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar'da Muradiye ve Kaynartepe'de 4 bin 950 metre uzunluğundaki 6 caddeyi 10 bin ton sıcak asfaltla yeniledi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:49

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Bağlar'da altı cadde yenilendi: 10 bin ton sıcak asfaltla ulaşım güçlendi

Bağlar'da üstyapı çalışmaları tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yol yenileme programı çerçevesinde Bağlar ilçesinin Muradiye ve Kaynartepe mahallelerinde yürütülen asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Yapılan müdahalelerle hem sürüş konforu hem de yol dayanıklılığı artırıldı.

Çalışmanın kapsamı:

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Fatih, Gürsel, Nükhet Coşkun, Girne, Göçmenler ve Kardeşlik caddeleri sıcak asfaltla yenilendi. Güzergâhların toplam uzunluğu 4 bin 950 metre olup, bu hatlarda 10 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldı.

Uygulama ve amaç:

Asfalt serimi öncesinde güzergâhlarda zemin hazırlığı ve yol düzenleme çalışmaları tamamlandı. Altyapı nedeniyle bozulan yol yüzeyleri onarılarak, güzergahların uzun ömürlü olması sağlandı. Belediye yetkilileri, bu tür bakım onarım faaliyetlerinin araç ve yaya ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedeflediğini belirtti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürerek ulaşım altyapısının güçlendirilmesine devam edecek.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAĞLAR İLÇESİNİN MURADİYE VE KAYNARTEPE MAHALLELERİNDEKİ 6...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAĞLAR İLÇESİNİN MURADİYE VE KAYNARTEPE MAHALLELERİNDEKİ 6 CADDEDE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI. TOPLAM 4 BİN 950 METRE UZUNLUĞUNDAKİ GÜZERGÂHLARA 10 BİN TON SICAK ASFALT SERİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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