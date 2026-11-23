Aydın'da Final Okulları'nda dersler başlamadı: veliler hak arıyor

Aydın merkezde iki ayrı şubesi bulunan Final Okulları'nda ara tatilin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ders başı yapamadı. Okul binalarına sabah saatlerinde gelen yüzlerce öğrenci ve veli, öğretmenlerin uzun süredir maaş alamadığı gerekçesiyle sözleşmelerini tek taraflı feshedip görevden ayrıldığını ve eğitimin yapılamadığını gördü.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, okulun ildeki isim hakkını alan işletmeci 19 yaşında bir genç. Bu kişi, il merkezinde Ilıcabaşı Mahallesi ile Adnan Menderes Mahallesi adreslerinde olmak üzere iki ayrı özel okulu Final markasıyla devraldı. Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki binada ilköğretim, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki binada ise lise eğitimi verilmesi planlandı ve yüzlerce öğrenci sene başı kaydı yapıldı.

Velilerden bazıları peşin ödeme yaptı; kaynaklarda, öğrenci başına sadece kitap parası adı altında 75’er bin lira alındığı belirtiliyor. Okula gelen veliler, sınıflardaki akıllı tahtaların ara tatilde yerinden sökülmüş olduğunu, öğretmenlerin aylardır maaş alamadığı için işten ayrıldığını ve bunun sonucunda derslerin başlamadığını ifade etti.

Velilerin tepkisi ve resmi muhataplar:

Durumun büyümesi üzerine çok sayıda veli Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçmek istedi, ancak müdürlükten yanıt alınamayınca konuyu Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdiler. İlçe müdürlüğünden gelen yetkililer okula gelip kısa süre sonra açıklama yapmadan ayrıldı.

Veliler, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okulu resen kapatmadığını, bu nedenle her bir öğrenci velisinin yaklaşık 400 bin TL civarında zarar ettiğini belirtiyor. Bir veli temsilcisi, Final markasına güvenerek kayıt yaptırdıklarını, okulun sahibi genç işletmecinin henüz 19-20 yaşlarında olduğunu ve öğretmenlerin maaşlarının ödenmediğini söyleyerek yetkililerden yardım talep etti.

Olay, aileler için hem eğitimsel hem de ekonomik bir kriz haline gelirken, resmi makamların süreci nasıl yöneteceği ve mağduriyetin nasıl giderileceği takip ediliyor. Veliler, sözleşmelerin ve alınan ücretlerin akıbetine dair net bir açıklama bekliyor ve öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesini talep ediyor.

AYDIN'DA ARA TATİLİN SONA ERMESİ İLE BİRLİKTE EĞİTİM SKANDALI PATLAK VERDİ. KENTTE 2 AYRI ŞUBESİ BULUNAN FİNAL OKULLARI'NDA ÖĞRENCİLER DERS BAŞI YAPAMADI.