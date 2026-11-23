Gazetecilerden Bitlis'te öğretmenlere vefa ziyareti

Bitlis'te görev yapan basın mensupları, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle İl Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu ile bir araya geldi. Ziyaret, samimi bir makam görüşmesi şeklinde gerçekleşti ve günün anlamına uygun tebriklerle sürdü.

Ziyaretin içeriği:

İHA Muhabiri Gökhan Kılıç ile Bitlis Olay İmtiyaz Sahibi Turgut Hüseyin, Özyolcu'yu makamında ziyaret ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Görüşme sırasında gazeteciler, müdür Özyolcu'nun şahsında tüm öğretmenlere selamlarını iletti ve günün anısına hediye takdim etti.

Eğitime ilişkin değerlendirmeler:

Samimi sohbet atmosferinde gerçekleşen ziyarette, Bitlis'in eğitim alanındaki çalışmaları ile öğretmenlerin toplumun geleceğinin şekillenmesindeki rolü üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar, eğitimin yerel düzeydeki öncelikleri ve öğretmenlerin motivasyonunun önemi üzerinde durdu.

Ziyaret, yapılan sohbet ve değerlendirmelerin ardından sona erdi; katılımcılar, Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemine vurgu yaparak çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

BİTLİS'TEKİ GAZETECİLER, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ TAYFUN ÖZYOLCU İLE BİR ARAYA GELEREK GÜNÜNÜ KUTLADILAR.