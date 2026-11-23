Ziyaret programı:

Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Karayokuş Şehit Abdil Kılınç İlkokulu ve Karayokuş Şehit Yaşar Özyörük Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret, İstiklal Marşı törenine katılımla başladı ve öğretmenler odasında sürdürülen görüş alışverişiyle devam etti.

Eğitim ve LGS hazırlıkları:

Keleş, okullarda yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceleyip öğretmenlerin görüş, talep ve önerilerini dinledi. Özellikle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan hazırlıklar ve birinci LGS provası hakkında bilgi aldı; öğrencilerin sınava hazırlık süreçlerini değerlendirdi.

Görüşmelerde Keleş, eğitim kalitesinin artırılmasında sahadaki öğretmen deneyimlerinin önemini vurguladı ve akademik çalışmaların düzenli takibinin gerekliliğine dikkat çekti. Okul idarecileri ve öğretmenlerden yürütülen akademik ve rehberlik faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Öğrenci buluşmaları ve destek mesajı:

Ziyaret kapsamında anasınıfı öğrencileriyle de bir araya gelen Keleş, miniklerle sohbet edip ilgilendi. Sınava hazırlanan öğrencilere başarı dileklerini iletirken, okul yöneticileri ve öğretmenlere özverili çalışmaları için teşekkür etti. Ziyaret, eğitim ortamlarının gözlemlenmesi ve sahadan gelen geri bildirimlerin alınmasıyla tamamlandı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ, KARAYOKUŞ ŞEHİT ABDİL KILINÇ İLKOKULU VE KARAYOKUŞ ŞEHİT YAŞAR ÖZYÖRÜK ORTAOKULUNU ZİYARET EDEREK ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.