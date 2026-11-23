Saloni'nin Gürcistan yatırımı:

Türk mobilya sektörünün uluslararası markalarından Saloni, ürün portföyünü genişleterek mutfak mobilyası kategorisine giriş yaptı. Gürcistanlı yatırımcı LTB Ltd. ile kurulan iş birliği çerçevesinde tamamlanan tesiste markanın tasarım ve kalite anlayışıyla üretim ve pazarlama yapılması planlanıyor.

fabrika ve üretim hazırlıkları:

Proje kapsamında Gürcistan'da kurulan fabrikanın büyüklüğü 10 bin metrekare olarak açıklandı. Tesisin yapımı tamamlanmış olup, üretim öncesi yerleşim ve hazırlık çalışmalarının sürdüğü belirtildi. İlk mutfak tasarımlarının da projede hazırlandığı kaydedildi.

İş birliği modelinde LTB Ltd. ana operasyon yürütücüsü olarak görev alacak; Saloni ise marka kimliği, tasarım yaklaşımı, ürün geliştirme deneyimi ve kalite standartlarıyla sürece katkı sağlayacak. Anlaşma, LTB Ltd. adına Zurab Beltazde ve Levan Zaalishvili tarafından imzalandı.

pazarlama ve büyüme hedefleri:

Şirket, üretim hazırlıklarının tamamlanmasının ardından ürünlerin tanıtımına yönelik pazarlama faaliyetlerini başlatmayı; Türkiye ve uluslararası pazarlarda bayilik yapılanmasını oluşturmayı hedefliyor. Böylece Saloni'nin mutfak mobilyası alanında yalnızca üretim değil, aynı zamanda uluslararası satış ve dağıtım ağını da büyütmesi amaçlanıyor.

Saloni, 2000 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteriyor ve tasarım, üretim kalitesi ile uluslararası marka yapılanmasına yatırımlar yapıyor. Şirketin, farklı ürün gruplarına odaklanan 7 üretim tesisi bulunuyor ve ihracat ağını 70’in üzerinde ülkeye ulaştırmış durumda.

Saloni Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özbek iş birliğine ilişkin olarak, "Saloni olarak hedefimiz, yalnızca ürünlerimizi farklı ülkelere ihraç etmek değil, markamızın değerini, tasarım anlayışımızı ve sektörel birikimimizi uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde temsil etmek. Bu doğrultuda, doğru iş ortaklarıyla geliştirdiğimiz iş birliklerini uzun vadeli büyüme stratejimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Mutfak mobilyası, Saloni için yeni bir ürün kategorisi ve önemli bir gelişim alanı. Gürcistan’da LTB Ltd. ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle markamızı yeni bir ürün grubunda uluslararası pazara taşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de marka gücümüzü ve üretim birikimimizi farklı coğrafyalarda yeni iş birlikleriyle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Şirket, yeni girişimiyle ürün portföyünü genişletmeyi ve uluslararası marka yapılanmasını yeni kategorilerle güçlendirmeyi; Türk mobilya sektörünün tasarım ve marka değerini farklı coğrafyalara taşımayı hedefliyor.

TÜRK MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI MARKALARINDAN SALONİ, ÜRÜN PORTFÖYÜNÜ GENİŞLETEREK MUTFAK MOBİLYASI SEKTÖRÜNE ADIM ATTI. GÜRCİSTANLI YATIRIMCI LTB LTD. İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA YAPIMI TAMAMLANAN 10 BİN METREKARELİK FABRİKADA SALONİ MARKASI ALTINDA MUTFAK MOBİLYASI ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI YAPILACAĞI BİLDİRİLDİ.