Ünal Üstel, Gazimağusa ve Girne'de partili kadınlarla buluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, eşi Zerrin Üstel ile birlikte Gazimağusa ve Girne İlçe Kadın Kolları etkinliklerine katılarak partili kadınlarla bir araya geldi. Etkinliklerde 6 Aralık seçimleri, Türkiye ile yürütülen projeler, Türk bayrağı tartışmaları ve yeni dönem vaatlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

muhalefete sert eleştiri:

Üstel, hükümetin son 5 yılda sağladığı siyasi istikrarın yatırım ve projelere zemin hazırladığını belirterek, muhalefetin Türkiye ile imzalanan çalışmalara karşı çıktığını savundu. Konuşmasında, "Türkiye ile imzaladığımız bütün projelere bugün iktidar hayali kuranlar karşı çıktı" ifadelerini kullandı ve Türkiye ile iş birliğinin KKTC’nin kalkınmasındaki önemine vurgu yaptı. Üstel, partisi adına ülkeyi daha ileriye taşımaya devam edeceklerini söyledi.

Türk bayrağı etrafındaki tartışmalara da değinen Üstel, muhalefetin UBP’nin seçim kitapçıklarındaki bayrak kullanımına yönelik itirazlarını eleştirerek, "Cumhuriyete inanmayan, Türk bayraklarına tahammül edemeyen, Türkiye ile yapılan tüm projelere karşı çıkan zihniyet bu ülkeyi yönetemez" dedi. KKTC’nin 43’üncü kuruluş yıldönümünde GKRY’de yaşanan bayrak yakma olaylarına atıfta bulunarak bu tür saldırılara karşı net duruş sergilediklerini belirtti.

hukuk, hesap verme ve seçim vurgusu:

UBP’ye yönelik suçlamalara cevap veren Üstel, partinin hukuk devletine bağlı olduğunu ve "veremeyeceğimiz tek bir hesabımız yok" diyerek iddiaları reddetti. Muhalefetin yürüttüğü kampanyayı eleştiren Başbakan, son kararın halkın sandıkta vereceğini vurguladı.

şartsız bedelli askerlik ve gençlere yönelik düzenlemeler:

Üstel, yeni dönemin önceliklerinden birinin şartsız bedelli askerlik düzenlemesi olacağını açıkladı. Gençlerin askerlik nedeni ile eğitim, iş ve aile planlarını ertelemek zorunda kaldığını söyleyen Üstel, düzenleme için Türkiye ile istişarelerin tamamlandığını ve seçim ardından hükümet kurulduğunda ilk iş olarak bu tasarının Meclis’e sunulacağını belirtti. Üstel, "Herkesin yararlanabileceği, ödenebilir bir bedel olacak. Ödeme güçlüğü yaşayan gençlerimize de uzun vadeli, düşük faizli ödeme imkânı sağlayacağız" dedi.

kadınlara, aileye ve eğitime yönelik vaatler:

Yeni dönemde sosyal destek programlarına da yer vereceklerini söyleyen Üstel, çalışan annelere yönelik çocuk bakım desteği planını açıkladı: çalışan kadınlara asgari ücretin yüzde 50'si, evde kalan kadınlara ise asgari ücretin üçte biri oranında destek verilmesi hedefleniyor. Eğitim alanında ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek sınavda başarılı olanların KKTC üniversitelerindeki öğrenim harçlarının devlet tarafından karşılanacağı taahhüt edildi. Üstel, gençlerin ülkede kalmasının, istihdama katılmasının ve aile kurmasının destekleneceğini söyledi ve Türkiye ile imzalanan mali-ilşkiler protokollerinin yatırımlar açısından önemine dikkat çekti.

zerrin üstel'in mesajı:

Eşi Zerrin Üstel de etkinlikte konuşma yaparak kadınların aile ve toplum hayatındaki rolüne vurgu yaptı. Zerrin Üstel, 6 Aralık seçimlerinin çocukların geleceği, gençlerin istihdamı, ailelerin ekonomik güvenliği ve kadınların çalışma hayatındaki yeri bakımından önem taşıdığını belirtti. "Kadın yalnızca evinin değil, toplumun da temel direğidir" diyen Zerrin Üstel, seçim sonrası da sevgi, saygı ve birlikteliğin korunması çağrısında bulundu.

Ünal Üstel, konuşmasını UBP’nin kuruluşundan bu yana kadınların partiyi başarıya taşıdığına dair güven ifade ederek sürdü; 6 Aralık’ta kadın örgütlerinin rolüne dikkat çekti ve partisine olan inancını yineledi.

UBP GENEL BAŞKANI VE KKTC BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL KONUŞMA YAPTI