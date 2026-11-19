Ara tatil programı ve amaçları:

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ara tatil programı, 17-21 Kasım tarihleri arasında kent genelinde ücretsiz olarak uygulanıyor. 1-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik etkinlikler; Tarsus, Silifke, Mezitli, Huzurkent ve Toroslar’daki çocuk kampüsleri ile kadın ve çocuk atölyelerinde eş zamanlı olarak yürütülüyor. Programın temel hedefi çocukların el becerilerini, hayal güçlerini ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve ailelerin çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirmesine imkân sağlamak olarak tanımlanıyor.

Kampüslerde hangi atölyeler var:

Tarsus 100. Yıl Atatürk Çocuk Kampüsü’nde akıl ve zeka, masal ve drama, resim ve hobi, doğa, oluşturucu mutfak ile ritim ve dans atölyeleri düzenleniyor. Kampüste ayrıca 1-4 yaş grubuna yönelik anne-çocuk oyun atölyeleri, ebeveyn katılımlı etkinlikler ve annelere özel Kadın Hareket Atölyesi yer alıyor.

Silifke Çocuk Kampüsü’nde akıl ve zeka, satranç, tasarım, masal ve drama, müzik, resim ve hobi, doğa ve kamp ile oluşturucu mutfak atölyeleri gerçekleştiriliyor. Burada 1-4 yaş için anne-çocuk oyun atölyeleri, ailelere yönelik ebeveyn-çocuk etkinlikleri ve 7-14 yaş grubuna yönelik "Çocuk Hakları Bilgilendirme Eğitimi" programı uygulanıyor.

Mezitli Çocuk Kampüsü etkinliklerinde satranç, akıl ve zeka, tasarım ve robotik, masal ve drama, resim ve hobi ile doğa kampı atölyeleri bulunuyor. Müzik çalışmaları arasında beden perküsyonu, ritim ve koro; mutfak atölyesi kapsamında ise pizza atölyesi yer alıyor. Programda ebeveyn-çocuk etkinlikleri ile "Dünya Çocuk Hakları Günü Farkındalık ve Bilgilendirme Eğitimleri" de yer alıyor.

Huzurkent Çocuk Kampüsü’nde akıl ve zeka, satranç, tasarım ve robotik, masal ve drama, resim ve hobi, doğa ve doğa kampı, mutfak ve halk oyunları atölyelerinin yanı sıra keman ve ritim eğitimleri veriliyor. Kampüste 2-4 yaş grubuna yönelik anne-çocuk oyun atölyeleri, ebeveyn-çocuk etkinlikleri, "Dünyanın Eski Zamanlarında" adlı tiyatro gösterisi ve çocuk hakları eğitimleri de düzenleniyor.

Toroslar Çocuk Kampüsü programında akıl ve zeka, satranç, tasarım, masal ve drama, resim ve hobi, doğa, mutfak ve halk oyunları atölyeleri ile fotoğrafçılık, rubik küp ve mahremiyet atölyeleri yer alıyor. Müzik çalışmaları arasında piyano, gitar, ukulele ve kız korosu bulunuyor. Ayrıca 1-4 yaş için anne-çocuk oyun atölyeleri, okul ziyaretleri ve "Dünya Çocuk Hakları Günü Farkındalık Atölyeleri" gerçekleştiriliyor.

Ebeveyn katılımı ve koordinasyon:

Program, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor ve birçok atölye ebeveyn katılımına açık şekilde planlanmış durumda. Amaç, sadece çocukların değil ailelerin de farklı etkinliklerde bir araya gelmesine ve birlikte kaliteli zaman geçirmesine olanak tanımak.

Silifke Çocuk Kampüsü Birim Sorumlusu Feride Dere programın sürdüğünü vurgulayarak şunları söyledi: "Mersin Büyükşehir Belediyesi çocuk kampüslerimizde, ara tatil döneminde de tüm atölyelerde aktif bir şekilde etkinliklerimize devam ediyoruz. Resim/hobi, doğa, masal/drama, teknoloji tasarım, akıl ve zeka oyunları, oluşturucu mutfak, müzik ve anne-çocuk katılımlı oyun atölyemizde, çocuklarımızla birlikte farklı etkinliklere devam ediyoruz. Bu atölyelerimizin dışında sadece çocuklarımızın değil, ailelerimizin de dahil olduğu birçok atölyemiz var. Bunlar ebeveyn atölyelerimiz. Ebeveyn atölyelerinde de ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesi, farklı etkinlikler yapması ve farklı ortamlarda bir araya gelmesine imkân sağlıyoruz."

Katılımcılar için etkinliklerin ücretsiz olduğu, programın kampüs bazında farklı yaş gruplarına uygun atölyeler içerdiği ve aile destekli aktiviteler sayesinde hem çocukların öğrenme deneyimlerinin çeşitlendiği hem de aile bağlarının güçlendirildiği vurgulanıyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ARA TATİL DOLAYISIYLA ÇOCUK KAMPÜSLERİ İLE KADIN VE ÇOCUK ATÖLYELERİNDE 17-21 KASIM TARİHLERİ ARASINDA ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR.