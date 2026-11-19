Etkinlik detayları:

Beylikdüzü merkezde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Balıkçı Kenan Tesisleri, ara tatilde öğrencilere yönelik üç günlük bir etkinlik düzenliyor. Etkinlik 18, 19 ve 20 Kasım tarihlerinde, her gün 12.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek ve öğrencilere ücretsiz balık ekmek ikramı yapılacak.

Organizasyonun öncülüğünü yarım asırlık balıkçı Kenan Balcı üstleniyor ve tüm öğrencilere açık olduğu belirtiliyor.

Balıkçı Kenan'ın çağrısı:

Balcı öğrencilere yönelik davetini şu sözlerle dile getirdi: 'Bütün öğrencileri davet ediyorum. Hem denizlerin önemini anlayacağız hem de balıkların ne kadar önemli bir besin kaynağı olduğunu öğreneceğiz'.

Ara tatilde çocukların güzel vakit geçirmesini istediklerini vurgulayan Balcı ayrıca, 'Öğrenci kardeşlerimiz ara tatilde. Biz de tatillerini güzel geçirsinler diye üç gün boyunca kendilerine ücretsiz balık ekmek ikram edeceğiz. 18, 19 ve 20 Kasım tarihlerinde, 12.00-15.00 saatleri arasında Beylikdüzü merkezde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Balıkçı Kenan Tesisleri’nde öğrencilerimizi ağırlayacağız. Tüm öğrencilerimizi bekliyoruz' dedi.

Müze gezisi ve eğitim hedefi:

Balcı etkinliğin yalnızca bir ikram organizasyonu olmadığını, aynı zamanda deniz bilincini artırmayı amaçladığını vurguladı. 'Denizlerimiz çok önemli. Biz de öğrencilerimize denizlerimizin, balıklarımızın ne kadar değerli olduğunu, insan sağlığına ne kadar fayda sağladığını öğretmek istiyoruz. Üç gün boyunca ücretsiz balık ekmek ikram ederek çocuklarımızın hem balık yemesini hem de denizlerimizin kıymetini öğrenmesini amaçlıyoruz. Denizlerimiz ekmeden biçtiğimiz tarlalarımızdır. Denizlerimiz tükenmeyen madenlerimizdir. Denizlerimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Yıllardır denizlerimizden milyonlarca ton balık tutulmasına rağmen denizlerimiz bizlere balık vermeye devam ediyor. Denizlerimizi sevelim, balıklarımızı yiyelim.'

Müze ziyareti de etkinliğin ayrılmaz parçası olacak. Balcı, müzenin çocuklar için önemli bir eğitim ve keşif fırsatı sunduğunu belirterek, müzede yaklaşık 300 ton balık bulunduğunu ve vatozdan orkinosa, hamsiden farklı deniz canlılarına kadar binlerce çeşidin sergilendiğini söyledi. Öğrenciler ücretsiz balık ekmek ikramının ardından müzeyi gezerek deniz canlılarını yakından tanıma fırsatı bulacaklar.

BEYLİKDÜZÜ MERKEZDE BULUNAN TÜRKİYE DENİZ CANLILARI MÜZESİ BALIKÇI KENAN TESİSLERİ’NDE ARA TATİLE GİREN ÖĞRENCİLERE 18, 19 VE 20 KASIM’DA BALIK EKMEK İKRAMI YAPILACAK.