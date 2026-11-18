Çocuklara ara tatilde tiyatro sürprizi

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında çocuklar ara tatilde tiyatro oyunlarıyla buluştu. Etkinlik, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi ve iki seans halinde sunuldu.

oyunlar ve gösterim:

Sahneye konan Rüyalar Sandığı adlı fantastik çocuk oyunu ile Patlamaya Hazır Zaman Bükücü isimli tiyatro, çocukların beğenisine sunuldu. Gösterimler sırasında salonlar doldu, çocuklar hem eğlendi hem de oyunun içeriğinden faydalı bilgiler edindi.

çocukların tepkisi ve kapanış:

Oyunların ardından çocuklar hatıra fotoğrafları çektirdi. Veliler ve çocuklar sunulan etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile oyunculara teşekkür etti.

ÇOCUKLAR ARA TATİLDE TİYATRO SALONUNA AKIN ETTİ