Bebek arabasında parka çıkan Shot: 11 yıllık dostunu torun gibi bakıyor

Kastamonu'da alışılmışın dışındaki yürüyüş:

Kastamonu İl Özel İdaresinden emekli ve Kastamonu İl Özel İdare Köy Hizmetleri (KH) Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fikri İrdem, ailesinin kızı tarafından 3 aylıkken sahiplendikleri köpek Shot'a yıllardır bebek gibi bakıyor. 11 yaşında olan Shot, son iki yılda ayaklarından geçirdiği ameliyatlar nedeniyle yürümekte zorlandığı için dışarı çıkarmak amacıyla her gün bebek arabasına bindirilerek parkta gezdiriliyor.

Günlük rutin ve bakım:

İrdem, veteriner hekimlerin Shot'un merdiven çıkıp atlamasını istemediğini aktarıyor. Bu tavsiye üzerine aile, köpeğin rahatça dolaşabilmesi için bir çocuk arabası temin etti ve şu an Shot ile Kışla Parkı'nda düzenli yürüyüşler gerçekleştiriyor. Yaz aylarında günde üç kez, kışın ise günde iki kez parka götürülen köpeğin günlük dışarı çıkışları hem hareket hem de sosyalleşme amaçlı oluyor.

Shot son iki yıl içinde çapraz bağlarından dolayı iki kez ameliyat oldu. Veterinerlerin mevcut değerlendirmesine göre, yaş ve kilosu göz önünde bulundurulduğunda yeni bir ameliyatın riskleri bulunuyor; bu yüzden hekimler, önce kilo kontrolü ve dinlenme önerisinde bulundu. İrdem, Shot'un şu anda diyetle yaklaşık bir kilo verdiğini, hedefin 2-3 kilo daha verdirerek ameliyat ihtimalini değerlendirmek olduğunu belirtti.

Parktaki tepkiler ve sosyal etkileşim:

Bebek arabasındaki köpeği gören vatandaşlar ilgi gösteriyor; tepkiler olumlu da olumsuz da olabiliyor. İrdem, medyada zaman zaman hayvanlara karşı olumsuz yaklaşımlar yer alsa da, parktaki çocukların Shot'u gördüğünde hemen yanına gelip sevdiğini vurguluyor. Shot'un uysal davranışı, çocukların yaklaşmasına ve hayvan sevgisinin güçlenmesine olanak tanıyor.

Evde ayrıca dört kedi bulunan ailenin, Shot'u kedilerle birlikte büyüttüğü belirtiliyor. Bu ortam, köpeğin sakin mizacını korumasına katkı sağlamış ve parkta diğer hayvan sahipleriyle karşılaşırken karşılıklı tanışma ve sosyalleşme fırsatı yaratıyor.

İrdem, Shot'u torunu gibi gördüğünü ifade ederken, veterinerlerin önerilerine uyarak hareket kısıtlamalarını ve kilo kontrolünü önceliklendirdiklerini söylüyor. Ailenin gündelik bakımı, veteriner tavsiyeleri ve park gezileri, Shot'un yaşam kalitesini korumaya yönelik özenli bir rutini ortaya koyuyor.

Yaşlı ve engelli olan köpeğini her gün bebek arabasıyla parkta gezdiriyor