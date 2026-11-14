Araban ovasında sezon açıldı: 150 bin dönümde tahıl ve nohut ekimi

Araban ovasında ekim sezonu başladı

Araban Ovası’nda üretici çiftçiler, yaklaşık 150 bin dönümlik alanda buğday, arpa ve nohut ekimine başladı. Ekim çalışmaları ilçe genelinde yoğun şekilde devam ediyor.

Ekim kapsamı ve ürün çeşitleri

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, bölgede özellikle makarnalık ve baklavalık sert buğday ile birlikte ekmeklik buğday, arpa ve nohut üretiminin yapıldığını belirtti. İlçede makarnalık ve baklavalık sert buğdaya yönelik talebin yüksek olduğunu vurguladı.

Beklentiler ve iklim etkisi

Altun, yağışların kış mevsiminde devam etmesi durumunda bu yıl hasatta geçen yıllara kıyasla daha yüksek kalite ve rekolte beklediklerini ifade etti. Üreticiler de kıştaki yağış seyrini takip ederek hasata yönelik temkinli bir iyimserlik taşıyor.

ARABAN OVASI’NDA BUĞDAY, ARPA VE NOHUT EKİMİNE BAŞLANDI