Projenin tanıtımı ve iş birliği

Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Aile Okulu Programı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan Üreten Eller Güçlü Aileler Projesi, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile imzalanan protokolün ardından Denizli OSB ev sahipliğinde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Etkinlikte proje kapsamı, hedefleri ve uygulanma stratejileri sanayi çalışanları ile paylaşıldı.

Projenin hedefleri ve öncelikleri:

Toplantıda, projenin öncelikli hedefleri arasında sanayi sektöründe çalışan anne ve babaların aile eğitimlerine erişimini kolaylaştırmak, aile içi iletişimi güçlendirmek ve ebeveynlik becerilerini desteklemek olduğu vurgulandı. Katılımcılara sunulacak eğitim başlıkları, uygulama takvimi ve erişim yollarına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

Sanayi ve eğitim kurumları arasında köprü:

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu toplantıya ilişkin açıklamasında, sanayi için en önemli kaynağın insan olduğunu belirterek, çalışanların iş yaşamının yanı sıra aile yaşamlarını destekleyecek çalışmalara önem verdiklerini söyledi. Yaymanoğlu, projenin çalışanların ve ailelerinin yaşamına doğrudan katkı sunacağını ve OSB yönetiminin iş birliğinin başarılı olmasını sağlamak için katkı vereceğini ifade etti.

Toplantıya bölge firmalarının çalışanları katıldı; sunumlarda proje koordinasyonu ve eğitim içerikleri detaylandırıldı. Proje kapsamında bilgilendirme ve uygulamayı yürütecek isimler arasında Proje Koordinatörü Mustafa Avcı, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler Yunus Emrah Çeri ve Sultan Başak, okul öncesi öğretmeni Hakkı Emirbey ile çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni Fatma Erşahin yer aldı.

Sunumlarda katılımcılara, proje kapsamında sağlanacak eğitimlerin formatı, başvuru süreçleri ve beklenen kazanımlar anlatıldı. Projenin sahada uygulanmasıyla sanayi çalışanlarının aile içi rolleri, iletişim becerileri ve ebeveynlik yaklaşımlarında ölçülebilir iyileşmeler hedefleniyor.

DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HAYAT BOYU ÖĞRENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE OKULU PROGRAMI VE TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANAN "ÜRETEN ELLER GÜÇLÜ AİLELER" PROJESİ KAPSAMINDA, DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE DENİZLİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA İMZALANAN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN ARDINDAN PROJE TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.