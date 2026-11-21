Araban’da Mehmet Kaya İnşaat projeleri yükseliyor

Gaziantep’in Araban ilçesinde, Mehmet Kaya İnşaat tarafından hayata geçirilen konut projeleri hızla devam ediyor. Şirket, bölgede güvenli ve modern yaşam alanları oluşturmayı hedefleyerek çalışmalara başladı. Projeler, Araban’ın kentsel dokusunu yenilemenin yanı sıra depreme karşı dayanıklı yapılar inşa etmeye odaklanıyor.

güvenlik ve yönetmelik uyumu:

Projelerde Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği şartlarına tam uyum ilkesi benimsenmiş durumda. İnşaat sürecinde zemin etüdünden başlayarak beton kalitesi ve demir donatı standartlarına kadar her aşama titizlikle uygulanıyor. Bu yaklaşım, bölgenin deprem kuşağında yer alması nedeniyle alınan önlemlerin merkezinde yer alıyor.

tasarım, konfor ve daire seçenekleri:

Estetik ve konfor öğeleri de projelerde ön planda tutuluyor. Günümüz aile yapısının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 2+1, 3+1 ve 3,5+1 daire seçenekleri sunuluyor. Bu çeşitlilik, farklı yaşam tarzlarına uygun çözümler ve kullanım konforu hedefliyor.

Mevcut projeler, Araban’ın fiziksel görünümünü ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlarken, aynı zamanda bölgedeki yapı stokunun depreme dayanıklılığını güçlendirmeye katkı sağlayacak. Mehmet Kaya İnşaat’ın yatırımları, yerel ölçekli dönüşümün örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

ARABAN’DA MEHMET KAYA İNŞAAT’IN KONUT PROJELERİ DEVAM EDİYOR