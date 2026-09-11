Araban'da görev sırasında rahatsızlanan korucubaşı Mustafa Sülüker hayatını kaybetti

Araban'da görev sırasında rahatsızlanan korucubaşı hayatını kaybetti

Gaziantep'in Araban ilçesinde, güvenlik korucubaşı olarak görev yapan Mustafa Sülüker, beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

hastanede tedavi ve ölüm:

Sülüker, Araban ilçesine bağlı kırsal Körhacıobası Mahallesi Hatunobası mezrasında görev sırasında rahatsızlandı. İlk müdahalenin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilen Sülüker, yoğun bakımda beyin kanaması tedavisi gördü ancak kurtarılamadı.

cenaze töreni ve katılımcılar:

Sülüker için Araban ilçe mezarlığında cenaze namazı kılındı. Törene Araban Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, güvenlik korucuları, muhtarlar, vatandaşlar ve Sülüker'in ailesi katıldı.

Cenaze namazının ardından Sülüker, doğup büyüdüğü mezranın mezarlığında defnedildi. Mustafa Sülüker'in vefatı, ilçede ve bölgede derin üzüntüye neden oldu.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİ KIRSAL KÖRHACIOBASI MAHALLESİ GÜVENLİK KORUCU BAŞI MUSTAFA SÜLÜKER BEYİN KANAMASI NEDENİYLE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.