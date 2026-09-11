Alkü tropik serasında ilk mango hasadı, çalışmalar üreticilerle paylaşılacak

alkü tropik serasında ilk mango hasadı gerçekleştirildi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Tropik Meyve Araştırma ve Uygulama Serası'nda yetiştirilen mangoların ilk hasadı, Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile akademik ekibin katılımı sayesinde yapıldı. Kestel Yerleşkesi'nde kurulan sera, üniversitenin tropik ve subtropik meyve yetiştiriciliğine yönelik saha çalışmalarında yeni bir aşamayı temsil ediyor.

sera kuruluşu ve yürütülen çalışmalar:

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü tarafından kurulan serada, Alanya iklim koşullarına uyum potansiyeli taşıyan türlerin kontrollü ortamda yetiştirilmesi ve adaptasyon süreçleri takip ediliyor. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atılgan Atılgan, Rektör Türkdoğan'a serada uygulanan yetiştirme yöntemleri, sulama stratejileri ve elde edilen ürünler hakkında detaylı bilgi verdi. Bu incelemeler, tropik meyve üretiminin bölgeye uygulanabilirliğini ölçmeyi hedefliyor.

eğitim, araştırma ve üreticiye aktarım:

Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, serada yapılan çalışmaları üniversitenin tarım, teknoloji, sağlık, spor ve eğitim alanlarındaki bilimsel faaliyetleriyle ilişkilendirerek değerlendirdi. Türkdoğan, yürütülen çalışmaların sonuçlarının çiftçi ve üreticilerle paylaşılacağını ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da takip edildiğini vurguladı. Ayrıca serada elde edilen kahve veriminden de olumlu sonuç alındığı belirtildi.

Serada sadece mango değil; avokado, ejder meyvesi (pitaya), kahve ve muz gibi ekonomik değeri yüksek tropik ve subtropik türler de yetiştiriliyor. Yapılan değerlendirmelerde her türün bölge koşullarına uyumu, gelişimi, verim potansiyeli ile sulama ve yetiştirme gereksinimleri kontrol altında inceleniyor. Bu veriler, üreticilerin uygulamaya dönük kararlarında yol gösterici olacak.

Seranın bir diğer önemli işlevi, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya aktarmalarına olanak sağlayan bir eğitim ortamı ve akademik çalışmalara altyapı oluşturması. Yürütülen çalışmaların önümüzdeki dönemde artırılması planlanırken, Rektör Türkdoğan ilk mango hasadının bereketli olmasını diledi.

İncelemede Rektör Türkdoğan'a Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Cengiz, Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atılgan Atılgan, akademisyenler Doç. Dr. Burak Saltuk, Doç. Dr. Fırat Arslan ve Dr. Öğr. Üyesi Barbaros Salih Kumbul ile Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Seyfettin Kazanır ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Volkan Avcu eşlik etti.

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ALKÜ) TROPİK MEYVE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA SERASI’NDA YETİŞTİRİLEN MANGOLARIN İLK HASADI, REKTÖR PROF. DR. KENAN AHMET TÜRKDOĞAN’IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.