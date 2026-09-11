Gölbaşı'nda orman yangınına müdahale: soğutma çalışmaları sürüyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki söndürme ve soğutma faaliyetleri, sevk edilen itfaiye birimleri ve su ikmali araçlarıyla sürdürülüyor.

müdahale güçleri:

İhbar üzerine olay yerine Dikmen İstasyonundan tanker, Merkez İstasyonundan arazöz ve tanker, Gölbaşı İstasyonundan arazöz ve tanker, İncek İstasyonundan arazöz ve tanker, Kurtuluş İstasyonundan tanker, Çayyolu İstasyonundan tanker, İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İstasyonundan tanker, Kayaş İstasyonundan tanker, Çakırlar İstasyonundan rotfire sevk edildi.

su ikmali ve destek araçları:

Ayrıca Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) biriminden 10 adet su tankeri ile Orman İtfaiye Biriminden 7 adet Su Tankeri- 1 helikopter bölgeye yönlendirildi. Bu araçlar yangının kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarının sürdürülmesi için kullanılıyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, çalışmalara ilişkin olarak 'Soğutma çalışmaları devam ediyor' açıklamasında bulundu.

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı: "Soğutma çalışmaları devam ediyor"