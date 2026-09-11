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Gölbaşı'nda orman yangınına müdahale: soğutma çalışmaları sürüyor

Ankara Gölbaşı'ndaki orman yangınına çok sayıda istasyon ve tanker sevk edildi; Belediye Başkanı Odabaşı, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gölbaşı'nda orman yangınına müdahale: soğutma çalışmaları sürüyor

Gölbaşı'nda orman yangınına müdahale: soğutma çalışmaları sürüyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki söndürme ve soğutma faaliyetleri, sevk edilen itfaiye birimleri ve su ikmali araçlarıyla sürdürülüyor.

müdahale güçleri:

İhbar üzerine olay yerine Dikmen İstasyonundan tanker, Merkez İstasyonundan arazöz ve tanker, Gölbaşı İstasyonundan arazöz ve tanker, İncek İstasyonundan arazöz ve tanker, Kurtuluş İstasyonundan tanker, Çayyolu İstasyonundan tanker, İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İstasyonundan tanker, Kayaş İstasyonundan tanker, Çakırlar İstasyonundan rotfire sevk edildi.

su ikmali ve destek araçları:

Ayrıca Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) biriminden 10 adet su tankeri ile Orman İtfaiye Biriminden 7 adet Su Tankeri- 1 helikopter bölgeye yönlendirildi. Bu araçlar yangının kontrol altına alınması ve soğutma çalışmalarının sürdürülmesi için kullanılıyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, çalışmalara ilişkin olarak 'Soğutma çalışmaları devam ediyor' açıklamasında bulundu.

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı: &quot;Soğutma çalışmaları devam ediyor&quot;

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı: "Soğutma çalışmaları devam ediyor"

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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