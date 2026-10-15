Arabanlı kadın çiftçilere destek çağrısı: üretimin görünmeyen gücü

Atilla Sarıkaya'dan 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Araban Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, toprağı emeğe çeviren kadınların tarımsal üretimdeki rolüne dikkat çekti. Sarıkaya, Arabanlı kadın çiftçilerin tarlada, bahçede, serada, ahırda ve bağda gösterdikleri fedakârlık ve azimin ilçenin, bölgenin ve ülkenin tarımsal kalkınmasında belirleyici olduğunu vurguladı.

tarımsal üretime sağladıkları katkı:

Sarıkaya mesajında, Araban Ovası’nın toprağına can veren Arabanlı kadın çiftçiler sayesinde ilçenin üretim kapasitesinin güçlendiğini belirtti. Üretimin her aşamasında yer alan kadınların emeğinin yalnızca sembolik değil, ekonomik açıdan da karşılık bulması gerektiğini ifade etti. Kadın üreticilerin katma değer üreten faaliyetlerde üstlendikleri rollerin yerel ekonomiye doğrudan katkı sağladığını hatırlattı.

destek ve projelerin önemi:

Mesajda ayrıca, kadın çiftçilerin tarımsal yeniliklerle buluşması, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için yürütülecek destek ve projelerin önemine dikkat çekildi. Sarıkaya, kadın üreticilere öncelik tanıyan uygulamaların üretimde daha güçlü yer almalarına fırsat sunacağını belirterek, bu alandaki çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Sarıkaya, kadın çiftçilerin emeklerinin sadece özel günlerde değil her zaman hatırlanması gerektiğini vurguladı ve Arabanlı kadın çiftçilerin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Gününü kutlayarak sağlık, mutluluk ve bereketli bir üretim sezonu diledi. Yerel yönetimler olarak üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ARABAN BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ ATİLLA SARIKAYA