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İlkadım’da ibadethane ve okullara 15 milyon lira üzerinde kapsamlı destek

İlkadım Belediyesi, ilçe genelindeki ibadethaneler ve okullarda temizlik, bakım, onarım ve eğitim desteği vererek 15 milyon TL’yi aşkın kaynak ayırdı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İlkadım’da ibadethane ve okullara 15 milyon lira üzerinde kapsamlı destek

İlkadım Belediyesi'nden ilçe genelinde kapsamlı iyileştirme çalışmaları

İlkadım Belediyesi, ilçe sınırları içinde ibadethaneler ve okullarda yürüttüğü temizlik, bakım, onarım ve fiziki iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, yalnızca mekânların hijyenini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda eğitim ortamlarının daha güvenli ve işlevsel hale gelmesine de katkı sunuyor.

Belediyenin yürüttüğü çalışmalara ek olarak eğitim yardımları ve sınav materyali teminiyle öğrencilerin öğrenim süreçlerine destek veriliyor. Bugüne kadar bu çalışmalar kapsamında 15 milyon TL’yi aşan destek sağlandığı bildirildi.

çalışmaların kapsamı:

İbadethanelerde ekipler; halı temizliği, şadırvan, tuvalet ve ayakkabılık bakımı ile cam ve pencere temizliğini düzenli olarak yapıyor. Ayrıca bakım-onarım, bahçe düzenlemesi ve fiziki iyileştirmeler de programlı şekilde gerçekleştiriliyor. Okullarda ise temizlik faaliyetlerinin yanında onarım, bakım ve altyapı düzenlemeleri öncelikli olarak ele alınıyor.

Eğitim desteği kapsamında belediye, öğrencilerin sınav ve ders ihtiyaçlarına yönelik materyal temini ile eğitim hizmetlerinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunuyor. Bu destek, okul ortamlarının daha sağlıklı, güvenli ve eğitim-öğretime elverişli olmasını hedefliyor.

başkan kurnaz'ın değerlendirmesi:

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yürütülen hizmetlerin vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldığını belirtti. Başkan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sağlığını, güvenliğini ve yaşam konforunu önemsiyor; temizlik, bakım ve iyileştirme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi ve hizmetlerin okul yöneticileri, ibadethane görevlileri ile vatandaşlar tarafından takdir edildiğini vurguladı.

Kurnaz ayrıca, "Bu doğrultuda okullarımızda temizlik, bakım, onarım ve fiziki iyileştirme çalışmalarımızı gerçekleştirirken eğitim yardımları ve sınav materyali desteğimizle de öğrencilerimizin yanında oluyoruz. İbadethanelerimize ve okullarımıza yönelik hizmetlerimiz kapsamında bugüne kadar 15 milyon TL’yi aşan destek sağladık" ifadeleriyle belediyenin kararlılığını dile getirdi.

Belediye yetkilileri, kırsal mahallelerle kent merkezi arasında ayrım gözetmeden çalışmaları sürdürmeyi; amaçlarının hemşehrilere daha sağlıklı ve huzurlu ortamlar sunmak, eğitim hayatına katkı sağlamak ve ilçenin yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu belirtiyor.

İLKADIM BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDEKİ İBADETHANE VE OKULLARDA TEMİZLİK, BAKIM, ONARIM VE FİZİKİ...

İLKADIM BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDEKİ İBADETHANE VE OKULLARDA TEMİZLİK, BAKIM, ONARIM VE FİZİKİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. EĞİTİM DESTEĞİ VE SINAV MATERYALİ TEMİNİYLE DE ÖĞRENCİLERE KATKI SAĞLAYAN BELEDİYE, BUGÜNE KADAR BU ALANLARDA 15 MİLYON TL’Yİ AŞAN DESTEK SUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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