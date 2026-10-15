Bozüyük'te okul ziyaretlerinde eğitim hedefleri değerlendirildi

Bozüyük'te okul ziyaretleri

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Meliha Ercan Ortaokulu ve Kumral Abdal Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Ziyarette, okullarda yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında yöneticilerden bilgi alındı ve öğretmenlerle öğrencilerle görüşmeler gerçekleştirildi.

ziyaret kapsamında yapılanlar:

Heyet, okul idarecilerinden eğitim programları, ders işleme yöntemleri ve yürütülen projeler hakkında detaylı bilgiler aldı. Sınıf ziyaretleri sırasında öğretmenlerin uygulamaları gözlemlendi, öğrenci katılımı ve öğrenme süreçleri yerinde değerlendirildi. Okul yönetimleriyle yapılan görüşmelerde mevcut ihtiyaçlar ve öncelikler konuşuldu.

eğitimde niteliğin artırılması:

İncelemeler sırasında Kaymakam Helvacı, eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve görüş alışverişinde bulundu. Helvacı, öğrencilerin eğitim hayatı ve öğretmenlerin yürüttüğü çalışmaların önemine vurgu yaparak şunları ifade etti: Okullarımızda yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim alması ve kendilerini geliştirmeleri için okullarımızda yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Öğretmenlerimizin özverili çalışmaları, çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında büyük önem taşıyor. Eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilerimizin başarılarının desteklenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle tüm öğretmen ve öğrencilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum

Ziyaret, eğitimde kaliteyi yükseltmeye dönük adımların yerinde izlenmesi ve okulların ihtiyaçlarına ilişkin koordinasyonun güçlendirilmesi amaçları çerçevesinde gerçekleştirildi. Yetkililer, takip ve değerlendirme sürecinin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

BİLECİK’TE OKULLARDA EĞİTİM ÇALIŞMALARI İNCELENDİ