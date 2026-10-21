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Arabanlılardan İç Kale Camisi için restorasyon talebi

Arabanlılar, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören İç Kale Camisi'nin çöken giriş ve tavan bölümlerinin onarılarak korunmasını istiyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Arabanlılardan İç Kale Camisi için restorasyon talebi

arabanlıların talepleri:

Arabanlı vatandaşlar, ilçe merkezindeki en eski ibadet yerlerinden biri olan tarihi İç Kale Camisi için yetkililerden acil restorasyon talebinde bulunuyor. 6 Şubat 2023 depremleri sonrası caminin giriş kısmı ve tavanında ciddi çökmeler meydana geldi; buna rağmen ilçede henüz kapsamlı bir onarım başlatılmadı.

mevcut durum ve çağrı:

Vatandaşlar, Gaziantep il merkezinde depremden etkilenen bazı camilerde bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını, ancak Araban’daki camide herhangi bir müdahale görmediklerini belirtiyor. Bölge sakinleri, caminin tamamen yok olmadan kurtarılmasını vurgulayarak "Tarihi caminin bir an önce restore edilmesini istiyoruz" mesajını paylaştı.

kültürel miras ve olası riskler:

Arabanlılar, caminin ilçenin ilk camisi olma özelliği nedeniyle sadece ibadet alanı değil, aynı zamanda toplumun kültürel ve tarihî belleğinin parçası olduğuna dikkat çekiyor. Mevsimsel koşulların ve açıkta kalan kırık bölümlerin zaman içinde yapıda yeni tahribatlara yol açabileceği uyarısı yapan vatandaşlar, çöken kısımların onarılıp yapının koruma altına alınmasını istiyor. Bu talep, sadece taşınmazın fiziksel olarak kurtarılmasını değil, bölgenin geçmişine dair izlerin de korunmasını amaçlıyor.

Arabanlıların çağrısı, yerel idare ve ilgili koruma kurumlarının hızlı bir biçimde harekete geçmesini ve caminin güvenliğinin sağlanarak restorasyon sürecinin başlatılmasını içeriyor. İlçede yaşayanlar, yetkililerden hem acil koruma tedbirleri hem de uzun vadeli restorasyon planı beklediklerini belirtiyor.

GAZİANTEP&#039;İN ARABAN İLÇESİNDE, 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE AĞIR HASAR GÖREN VE GİRİŞ KISMI İLE TAVANI...

GAZİANTEP'İN ARABAN İLÇESİNDE, 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE AĞIR HASAR GÖREN VE GİRİŞ KISMI İLE TAVANI ÇÖKEN TARİHİ İÇ KALE CAMİSİ'NİN RESTORASYONU İÇİN VATANDAŞLARIN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR. İLÇENİN SEMBOLLERİ ARASINDA YER ALAN VE TARİHİ RABAN KALE-İ ZERRİN KALESİ ÜZERİNDE BULUNAN CAMİNİN YENİDEN AYAĞA KALDIRILMASI İSTENİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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