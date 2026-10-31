Kendi üretim gücümüzle dünyada söz sahibi bir Türkiye inşa etmeliyiz

CHP genel merkezinde gençlerle buluşma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" programında gençlerle bir araya geldi. Gençlerin şarkılarla karşıladığı Kılıçdaroğlu, konuşmasına tarihin iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayarak başladı ve sağlıklı bir gelecek inşa etmenin geçmişi doğru okumaktan geçtiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet yıllarından başlayan savunma sanayii altyapısına dikkat çekti ve bugünkü üretimlerin köklerinin geçmişte atıldığını hatırlattı. Gençlere seslenirken, ülkenin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak ve dünyaya meydan okuyabilecek kapasiteye ulaşmasının önemini öne çıkardı.

Savunma sanayii ve rekabet:

Savunma sanayiinin temelinde rekabetin olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, sektörün tek kişiye veya tek bir şirkete teslim edilemeyeceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Evet, bugün uçaklar yapıyoruz, helikopterler yapıyoruz. Bugün savunma sanayiimizin önemli bir önemli sorunu var. Rekabete açık değil. Rekabet olmazsa savunma sanayiinde beklediğimiz gelişmeleri sağlayamazsınız" diyerek rekabetçi yapının gerekliliğini vurguladı.

Konuşmasında, "En iyisini kim yapıyorsa, en güzelini kim yapıyorsa, en ihtiyaç duyulanı kim yapıyorsa onun öne çıkması lazım" sözleriyle şeffaf ve açık ihalelerin, yeniliği teşvik eden politikaların önemine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, bu alandaki atılımların sadece askeri değil, aynı zamanda ekonomik ve teknolojik dönüşüm için de belirleyici olduğunu söyledi.

Yüksek teknoloji, çip üretimi ve geçmişin izleri:

Kılıçdaroğlu, savunma sanayiinin yüksek teknoloji gerektirdiğini belirterek Türkiye'nin hâlen beklenen noktada olmadığını söyledi. "Türkiye henüz yüksek teknolojide beklediğimiz noktaya gelmiş değil. Çip üretmesi lazım Türkiye’nin" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, geçmişte çip üreten fabrikaların kapatıldığını hatırlatarak bu alanda yeniden ciddi yatırım ve strateji gerektiğini vurguladı. Bu noktada gençlerin, mühendislerin ve girişimcilerin katkısının belirleyici olacağını belirtti.

Geçmiş, cumhuriyet ve demokrasi hedefi:

Konuşmasında Cumhuriyetin kuruluş dönemindeki emeğe atıf yapan Kılıçdaroğlu, "Geçmişin temelinde Cumhuriyet Halk Partililerin emeği vardır" dedi. Bugünkü üretimlerin bir bölümünün geçmişte kurulan şirketlerin ve o dönemin mühendislerinin eseri olduğunu belirterek mirası hatırlamanın önemine dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi'ne gönderme yaparak gençlerin sorumluluğunu öne çıkardı ve partinin temel hedeflerinden birini "Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak" olarak ifade etti. "Cumhuriyeti kurduk ama ülkemizde henüz demokrasi yok. Arzu ettiğimiz demokrasi yok" sözleriyle demokratik dönüşümün süregelen bir hedef olduğunu vurguladı.

Eşitlik, insan hakları ve yolsuzlukla mücadele:

Kılıçdaroğlu, insan hakları ve eşitlik konusuna da geniş yer verdi: "Hakkı, hukuku ve adaleti savunuyorsak sadece kendimiz için değil, bu ülkede kim yaşıyorsa hepsi için eşit kuralları getireceğiz ve onları savunacağız." Herkese eşit yaklaşacaklarını, kimliğe, inanca veya yaşam tarzına bakılmayacağını söyledi ve "İnsana insan olarak bakacağız" ifadesiyle bu politikayı özetledi.

Yolsuzlukla mücadele mesajı da veren lider, kirli siyasete izin vermeyeceklerini belirtti: "Hiçbir belediye başkanı halka hizmet etmekten, beldeye hizmet etmekten çekinmemeli. Parayı kendisi için harcıyorsa, parayı yakınları için harcıyorsa ve hala ben CHP’liyim diyorsa sakın CHP’de kalmasın derhal ama derhal istifa edip başka bir yere gitsin."

Kılıçdaroğlu konuşmasını, Türkiye'nin bölgesel etkisini artırma hedefi ve gençlerin bu süreçteki rolüne yaptığı vurgu ile tamamladı; güçlü ve rekabetçi bir ekonomi, yerli üretim ve demokrasi hedefinin birbirini besleyen öncelikler olduğunu yineledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Kendi ülkemizde dünyaya meydan okuyabilecek altyapıyı oluşturmak bizim görevimiz olmalı"