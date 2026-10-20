Arama kurtarma ceketiyle uğurlandı: Erciyes'te yaşamını yitiren dağcının töreni

Erciyes'te yaşamını yitiren dağcının son yolculuğu

Kayseri Erciyes Dağı'nda zirve tırmanışı sırasında kayalıklardan uçuruma düşen dağcı Hasan Ali Şahin, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Olayda rehberlik yapan Hollandalı dağcı Wessel Westerhof ise donma tehlikesi geçirdiği için sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, Wessel Westerhof ile rehberlik yapan Hasan Ali Şahin Erciyes Dağı'na yaptığı zirve tırmanışı sırasında, 3 bin 400 metre yükseklikteki Şeytan Deresi Mevkii'nden yaklaşık 300 metre uçuruma düştü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, JAK, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında, Şahin'in yaşamını yitirdiği, Westerhof'un ise donma riski taşıdığı belirlendi. Ekipler, yaralı dağcı ile hayatını kaybeden dağcının cansız bedenini alarak Tekir Kapı mevkisine çıkardı.

Cenaze töreni ve uğurlama:

Yaşamını yitiren dağcı Hasan Ali Şahin için öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Merhumun tabutunun üzerine, faaliyetlerde giydiği arama kurtarma ceketi konuldu. Cenaze törenine Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, merhumun ailesi ve arkadaşları katıldı. Törenin ardından Şahin, yakınları ve meslektaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili arama kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerin müdahalesi ve yürütülen tahliye süreci, bölgede faaliyet gösteren kurumların koordinasyonu çerçevesinde tamamlandı.

KAYSERİ'DE ERCİYES DAĞI'NA ZİRVE TIRMANIŞI SIRASINDA KAYALIKLARDAN UÇURUMA DÜŞEREK YAŞAMINI YİTİREN DAĞCI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIRKEN, TABUNUN ÜZERİNE ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNDE GİYDİĞİ CEKETİ KONULDU.