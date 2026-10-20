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Sınır kapısında yerinde inceleme: Doğubayazıt kaymakamı Mustafa Ayvat Gürbulak Gümrük Kapısı'nda

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gürbulak Gümrük Kapısı'nın yolcu giriş ve çıkış bölümündeki işleyişi yerinde inceleyip yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sınır kapısında yerinde inceleme: Doğubayazıt kaymakamı Mustafa Ayvat Gürbulak Gümrük Kapısı'nda

sınır kapısında yerinde inceleme

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Kaymakam Ayvat, yolcuların giriş ve çıkış işlemlerinin gerçekleştirildiği bölümleri ziyaret ederek mevcut işleyişi yerinde inceledi.

denetimin kapsamı:

Ziyaret sırasında Ayvat, yolcu kabul noktaları, bekleme alanları ve pasaport kontrol noktaları gibi ana bölümleri gezdi. Personelle görüşerek uygulanan prosedürler ve günlük iş akışına dair gözlemler yaptı; özellikle işlem süreçlerinin hız ve düzen bakımından değerlendirilmesine odaklandı.

görüşmeler ve alınan bilgiler:

Yetkililerle bir araya gelen Kaymakam, gümrük kapısında yürütülen çalışmalar ve hizmet süreçleri hakkında bilgi aldı. Yapılan brifingde, hizmet kalitesinin artırılmasına ve sınır kapısındaki işleyişin etkinliğinin sürdürülmesine yönelik hassasiyet vurgulandı.

Kaymakam Ayvat'ın denetimi, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki hizmet süreçlerinin yakından takip edildiğini ve gerekli tedbirlerin değerlendirilip uygulanmaya devam edildiğini gösterdi.

DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMI AYVAT’TAN GÜRBULAK GÜMRÜK KAPISI’NDA İNCELEME

DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMI AYVAT’TAN GÜRBULAK GÜMRÜK KAPISI’NDA İNCELEME

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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