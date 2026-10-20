Çarşamba'da yaşamı kolaylaştıran hizmet: 160 kişiye evde bakım ve temizlik

hizmetin amacı ve kapsamı:

Çarşamba Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, günlük yaşamını tek başına sürdüremeyen vatandaşların koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen bir evde bakım programı yürütüyor. Program çerçevesinde 160 vatandaşa ulaşılmakta, kişisel bakım ve ev içi düzenin korunması öncelikli hizmet alanları arasında yer alıyor.

Evde bakım hizmetleri; yemek yapımı, ev temizliği, kişisel temizlik ve alışveriş gibi temel ihtiyaçları kapsıyor. Bu çalışmalar, ihtiyaç sahibi bireylerin hem sağlık hem de yaşam kalitesini doğrudan etkileyen gündelik işler konusunda destek sağlıyor.

hizmetin uygulanışı ve hedef gruplar:

Hizmetler, belirlenen programa göre 15 günde bir gerçekleştiriliyor. Çalışmaları yürüten personel, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim alıp sertifika sahibi olan görevlilerden oluşuyor. Bu sayede sunulan bakımın standartları korunuyor ve ihtiyaçlara uygun, güvenilir bir destek sağlanıyor.

Özellikle günlük işlerini yapmakta zorlanan yaşlı ve engelli bireyler ile ağır kronik hastalığı nedeniyle öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlar programın öncelikli faydalanıcıları olarak belirlenmiş durumda. Görevliler, planlanan ziyaretlerde öncelikli olarak bu grupların temel ihtiyaçlarını karşılıyor ve yaşam alanlarının daha düzenli olmasına katkı sunuyor.

Sosyal destek çalışmalarının bir parçası olan evde bakım ve temizlik hizmetleri, hem bireylerin bağımsızlığını desteklemeyi hem de ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Düzenli yürütülen bu uygulama, yerel düzeyde bakım erişimini artırarak toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE, KİŞİSEL BAKIMINI VE GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI TEK BAŞINA KARŞILAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN 160 VATANDAŞA EVDE BAKIM VE TEMİZLİK HİZMETİ SUNULUYOR.