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Aranan FETÖ hükümlüsü Afyonkarahisar'da emniyetin takibiyle cezaevine gönderildi

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Ş.O.'yu merkezinde yakalayıp tutukladı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aranan FETÖ hükümlüsü Afyonkarahisar'da emniyetin takibiyle cezaevine gönderildi

Olayın gelişimi:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen arama ve yakalama çalışmaları sonucunda, hakkında arama kararı bulunan şahıs tespit edildi. Yapılan incelemelerde Ş.O. isimli kişinin FETÖ silahlı terör örgütüne üyesi olma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Yakalanma ve gözaltı süreci:

Aranan şahsın peşine düşen ekipler, şahsı kent merkezinde takip ederek yakaladı ve gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adli süreç ve sonuç:

Mahkeme işlemlerinin ardından şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet kaynakları, benzer aramalarda koordinasyonun sürdüğünü ve yakalama çalışmalarının titizlikle devam ettiğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR’DA FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇUNDAN HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS POLİS...

AFYONKARAHİSAR’DA FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇUNDAN HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS POLİS TARAFINDAN YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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