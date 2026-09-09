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Arazi anlaşmazlığı can aldı: yeğen silahla öldürüldü

Gaziantep Yavuzeli Sarılar Mahallesi'nde çıkan arazi tartışmasında 59 yaşındaki Hüseyin B., amcası 75 yaşındaki K.B. tarafından silahla öldü.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Arazi anlaşmazlığı can aldı: yeğen silahla öldürüldü

Arazi anlaşmazlığı can aldı: yeğen silahla öldürüldü

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesi Sarılar Mahallesinde sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, 75 yaşındaki K.B. ile 59 yaşındaki Hüseyin B. arasında arazi kaynaklı tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek ölümle sonuçlandı.

Olayın gelişimi:

İddialara göre taraflardan biri Antep fıstığı bahçesine gittiği sırada başlayan kavga sırasında K.B., yeğeni Hüseyin B.'yi silahla başından vurdu. Saldırının ardından ağır yaralanan Hüseyin B., olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri inceleme yaptı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Hüseyin B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze işlemleri, olay yerindeki ve Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilerek defnedilmek üzere verildi.

Saldırgan olduğu belirtilen K.B. olay sonrası kaçtı, ancak jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Amca-yeğenin arazi anlaşmazlığı cinayetle son buldu: Silahla vurulan yeğen öldü

Amca-yeğenin arazi anlaşmazlığı cinayetle son buldu: Silahla vurulan yeğen öldü

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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