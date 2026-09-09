Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde yükseliş ödülü

ödül töreni:

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun en iyi çıkış yapan oyuncu ödülüne layık görüldü. Ödül, ev sahibi takımın Inter ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen törenle takdim edildi.

Törene kulübün efsane isimlerinden Luis Figo katılarak Arda'ya ödülünü verdi. Tribünler, genç oyuncunun sahaya davet edilmesiyle alkışlarla destek verdi; tören korteji ve anonslar, organizasyonun resmi ritüelleri arasında yer aldı.

kadro ve maç bağlamı:

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yeni sezon açılış maçında Inter'i ağırlarken Arda Güler kadroda yer almadı. Genç oyuncunun kırmızı kart cezası nedeniyle maç listesinde bulunmaması, törenin saha dışında gerçekleşmesine yol açtı; takım teknik kadrosu ve taraftarlar ödül törenini tribünden izledi.

mbappé'nin gol krallığı:

Törende ayrıca takım arkadaşı Kylian Mbappé için de bir ödül verildi. Mbappé, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 11 maçta 15 gole ulaşarak gol krallığını elde etti ve Altın Ayakkabı ödülünü teslim aldı.

Ödül anı, Arda Güler'in uluslararası arenadaki yükselişini simgeleyen bir kilometre taşı olarak değerlendirildi; kulüp içinden ve tribünlerden gelen tebrikler, genç futbolcunun gelecek sezonlardaki beklentilerini de artırdı.

REAL MADRİD FORMASI GİYEN MİLLİ FUTBOLCU ARDA GÜLER, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 'EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN OYUNCU' ÖDÜLÜNÜ INTER MAÇI ÖNCESİ ALDI.