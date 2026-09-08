Okan Buruk: Lizbon'da eksiklere rağmen galibiyete odaklıyız

Okan Buruk'un basın toplantısı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçı öncesinde Jose Alvalade Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Buruk, yarın TSİ 22.00'de Lizbon'da Sporting ile oynanacak karşılaşmanın önemine vurgu yaptı ve takımıyla maça kazanmak için çıkacaklarını belirtti.

Sporting'in gücü ve maçın zorluğu:

Buruk, Sporting'in geçen sezon çeyrek final oynamış güçlü bir takım olduğunu, kendi sahalarında son dönemde yoğun bir başarı grafiğine sahip olduklarını söyledi. Teknik adam, takımın beş hazırlık/müsabaka üzerinden analiz edildiğini; Sporting'in hareketli oyununu, oyun içindeki kalitesini ve rakip kaleye hızlı gidme yeteneğini gördüklerini ifade etti.

Geçen sezonki başarılarına rağmen kadroda değişiklikler olduğunu, önemli isimlerin ayrıldığını ama yerlerine gelen oyuncuların da kaliteli olduğunu belirten Buruk, karşılaşmanın kolay geçmeyeceğini vurguladı.

Kadro, sakatlıklar ve yeni transferlerin durumu:

52 yaşındaki teknik direktör, kadroda önemli eksikler bulunduğunu kabul etti ancak bununla birlikte '11 kişi sahaya çıkacak, kulübeden gelecek oyuncularımız olacak' diyerek oyuncularına güvendiğini yineledi. 'Yarın çıkıp maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız' sözleriyle hedefini netleştirdi.

Abdülkerim Bardakcı ile ilgili çıkan haberler hakkında Buruk, 'O haber nereden çıktı bilmiyorum. Abdülkerim'in herhangi bir sakatlığı yok. Oynayabilecek durumda. Buraya da geldi' diyerek Abdülkerim'in maçta görev alabilecek durumda olduğunu açıkladı.

Takıma geç katılan oyuncuların adaptasyon sürecine de değinen Buruk, bugün son antrenmanın yapılacağını ve nihai kadro kararının yarın verileceğini söyledi. Transfer döneminin son günlerinde takıma dahil olan milli oyuncu Deniz Gül için ise, yaklaşık 6-7 gündür takımla çalıştığını, Porto'da kazandığı tecrübenin öz güven sağladığını ve 'başlangıçta düşüneceğimiz oyunculardan bir tanesi' olduğunu belirtti. Deniz Gül'ün maç ve 90 dakikalık tecrübesini hızla arttırmak istediklerini ekledi.

Buruk, Jose Alvalade atmosferine de değinerek, Sporting'in 19 yıl sonra şampiyonluğunda kendisinin de 'biraz payı' olduğunu düşündüğünü söyledi ve stadyumun Şampiyonlar Ligi için çok özel bir ortam sunduğunu ifade etti. Ayrıca ilk Şampiyonlar Ligi maçının her zaman ayrı bir heyecana sahip olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak Buruk, eksiklere rağmen rakibi küçümsemediklerini, saha içi hazırlık ve taktik analizlerle galibiyet için gerekli çabayı göstereceklerini tekrarladı.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK