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Alanyaspor göztepe sınavına kontrollü tempo ve koordinasyonla hazırlanıyor

Corendon Alanyaspor, Joao Pereira yönetiminde Göztepe maçı hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladı; ısınma, pas ve dar alanda çift kale yaptı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 21:52

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Alanyaspor göztepe sınavına kontrollü tempo ve koordinasyonla hazırlanıyor

Alanyaspor hazırlıkları Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde sürdü

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Takım, maç taktiği ve maç temposuna hazırlık amacıyla planlı bir antrenman programı uyguladı.

antrenmanın programı:

Seans, oyuncuların sahaya adaptasyonunu hızlandırmak için dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından ekip, pas ve koordinasyon odaklı çalışmalar yaparak top dolaşımı ve hareketlilik üzerine yoğunlaştı. Antrenman öğeleri, takımın dayanıklılık ve bağlantı kalitesini artırmaya yönelik şekilde kurgulandı.

çift kale ve maç temposuna geçiş:

Antrenmanın son bölümünde oyuncular dar alanda çift kale maç oynayarak hem rekabetçi ortamda uygulama şansı buldu hem de baskı altında pas tercihleri ve kısa pas bağlantıları üzerinde çalıştı. Teknik heyet, bu tür uygulamalarla maç günündeki tempoyu ve oyuncu uyumunu artırmayı hedefliyor.

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞACAĞI GÖZTEPE MAÇININ...

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞACAĞI GÖZTEPE MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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