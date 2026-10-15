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Kayserispor U19 liderliğini sürdürdü: deplasmanda 4’te 4 yaptı

Kayserispor U19, deplasmanda Başakspor’u 4-3 yenerek U19 Gelişim Ligi 13. Grup’ta 4’te 4 yaptı; 12 puan ve +6 averajla liderliğini sürdürdü.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:07

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor U19 liderliğini sürdürdü: deplasmanda 4’te 4 yaptı

Kayserispor u19 liderliğini sürdürdü: deplasmanda 4’te 4 yaptı

Kayserispor U19 takımı, U19 Gelişim Ligi 13. Grup’ta üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Karaman temsilcisi Başakspor ile oynanan karşılaşma 4-3 sona ererken sarı-kırmızılı ekip gruptaki yenilmezliğini sürdürdü.

maç özeti:

Karaman Yunuskent Sentetik Saha’da oynanan mücadelede Kayserispor, rakibini 4-3 mağlup etti. Ev sahibi ekiple çekişmeli geçen karşılaşmada Kayserispor’un gollerini Ahmet Hüseyin Altun (2), Tarık Baturalp Başkan ve Aras Çelik kaydetti. Bu sonuçla Kayserispor U19, hafta sonunda sahadan 3 puanla ayrıldı.

puan durumu ve performans:

Grupta oynadığı 4 maçı da kazanarak 12 puan toplayan Kayserispor U19, attığı 15 gol ve yediği 9 gol ile +6 averaj sayesinde liderlik koltuğunda yer alıyor. Takımın hücumdaki etkinliği ve maç içindeki değişken skorlar, genç oyuncuların hem hücumda hem savunmada gelişim gösterdiğine işaret ediyor.

takvime bakış:

Kayserispor U19’un bir sonraki sınavı 21 Ekim’de Kayseri’de olacak. Ligin 5. haftasında sarı-kırmızılılar, iç sahada Hatayspor ile karşılaşacak ve bu müsabaka liderliğini pekiştirme fırsatı sunacak.

KAYSERİSPOR U19 TAKIMI, DÜN DEPLASMANDA OYNADIĞI MAÇTA KARAMAN EKİBİ BAŞAKSPOR’U 4-3 MAĞLUP EDEREK...

KAYSERİSPOR U19 TAKIMI, DÜN DEPLASMANDA OYNADIĞI MAÇTA KARAMAN EKİBİ BAŞAKSPOR’U 4-3 MAĞLUP EDEREK 4’DE 4 YAPTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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