Kayserispor u19 liderliğini sürdürdü: deplasmanda 4’te 4 yaptı

Kayserispor U19 takımı, U19 Gelişim Ligi 13. Grup’ta üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Karaman temsilcisi Başakspor ile oynanan karşılaşma 4-3 sona ererken sarı-kırmızılı ekip gruptaki yenilmezliğini sürdürdü.

maç özeti:

Karaman Yunuskent Sentetik Saha’da oynanan mücadelede Kayserispor, rakibini 4-3 mağlup etti. Ev sahibi ekiple çekişmeli geçen karşılaşmada Kayserispor’un gollerini Ahmet Hüseyin Altun (2), Tarık Baturalp Başkan ve Aras Çelik kaydetti. Bu sonuçla Kayserispor U19, hafta sonunda sahadan 3 puanla ayrıldı.

puan durumu ve performans:

Grupta oynadığı 4 maçı da kazanarak 12 puan toplayan Kayserispor U19, attığı 15 gol ve yediği 9 gol ile +6 averaj sayesinde liderlik koltuğunda yer alıyor. Takımın hücumdaki etkinliği ve maç içindeki değişken skorlar, genç oyuncuların hem hücumda hem savunmada gelişim gösterdiğine işaret ediyor.

takvime bakış:

Kayserispor U19’un bir sonraki sınavı 21 Ekim’de Kayseri’de olacak. Ligin 5. haftasında sarı-kırmızılılar, iç sahada Hatayspor ile karşılaşacak ve bu müsabaka liderliğini pekiştirme fırsatı sunacak.

KAYSERİSPOR U19 TAKIMI, DÜN DEPLASMANDA OYNADIĞI MAÇTA KARAMAN EKİBİ BAŞAKSPOR’U 4-3 MAĞLUP EDEREK 4’DE 4 YAPTI.