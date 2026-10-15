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Kayseri amatör kümede yeni sezon 18 Ekim'de anma isimleriyle açılacak

Kayseri 1. Amatör Küme 2026-2027 sezonu 18 Ekim'de başlıyor; 19 takım iki grupta mücadele edecek, ilk maçlar Pazar 12.00'de üç sahada oynanacak.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri amatör kümede yeni sezon 18 Ekim'de anma isimleriyle açılacak

Kayseri 1. Amatör Küme 2026-2027 sezonu

Kayseri 1. Amatör Küme 2026-2027 futbol sezonu 18 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak müsabakalarla başlayacak. Yeni sezonun ilk karşılaşmaları Pazar günü üç farklı sahada saat 12.00'de oynanacak.

gruplar ve anma isimleri:

Ligde 19 takım, iki grupta mücadele edecek. Yeni sezonda A Grubu'na merhum Oktay Ensari'nin ismi verilirken, B Grubu Memici Kızılkaya adını taşıyacak. Lig başlangıcında Cırgalanspor haftayı BAY olarak geçecek.

ilk hafta maç programı:

18 Ekim Pazar / Argıncık Stadı 1 Nolu
12.00 İsmail Okumuş FK-Esen Metal SK

18 Ekim Pazar / Argıncık Stadı 2 Nolu
12.00 Belsinspor-Sungur FK

18 Ekim Pazar / Vali Muammer Güler Stadı
12.00 Sosun Birlikspor-Yerköyspor
14.00 Mahrumlarspor-Sindelhöyükspor

18 Ekim Pazar / Erkilet Stadı 1 Nolu
14.00 Ömürspor-Gültepespor

18 Ekim Pazar / Erkilet Stadı 2 Nolu
14.00 1966 Turanspor-Güneşspor
16.00 Yavru Aslanspor-Sarız Anadoluspor

18 Ekim Pazar / Sindelhöyük Stadı
13.00 Sindelhöyük Yıldızspor-Talas Anayurtspor

18 Ekim Pazar / Tomarza İlçe Stadı
13.00 Tomarza Belediyespor-Buğdaylıspor

KAYSERİ 1. AMATÖR KÜME’DE 2026-2027 FUTBOL SEZONU 18 EKİM 2026 PAZAR GÜNÜ OYNANACAK OLAN...

KAYSERİ 1. AMATÖR KÜME’DE 2026-2027 FUTBOL SEZONU 18 EKİM 2026 PAZAR GÜNÜ OYNANACAK OLAN MÜSABAKALAR İLE BAŞLAYACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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