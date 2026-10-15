Kayseri amatör kümede yeni sezon 18 Ekim'de anma isimleriyle açılacak

Kayseri 1. Amatör Küme 2026-2027 sezonu
Kayseri 1. Amatör Küme 2026-2027 futbol sezonu 18 Ekim 2026 Pazar günü oynanacak müsabakalarla başlayacak. Yeni sezonun ilk karşılaşmaları Pazar günü üç farklı sahada saat 12.00'de oynanacak.
gruplar ve anma isimleri:
Ligde 19 takım, iki grupta mücadele edecek. Yeni sezonda A Grubu'na merhum Oktay Ensari'nin ismi verilirken, B Grubu Memici Kızılkaya adını taşıyacak. Lig başlangıcında Cırgalanspor haftayı BAY olarak geçecek.
ilk hafta maç programı:
18 Ekim Pazar / Argıncık Stadı 1 Nolu
12.00 İsmail Okumuş FK-Esen Metal SK
18 Ekim Pazar / Argıncık Stadı 2 Nolu
12.00 Belsinspor-Sungur FK
18 Ekim Pazar / Vali Muammer Güler Stadı
12.00 Sosun Birlikspor-Yerköyspor
14.00 Mahrumlarspor-Sindelhöyükspor
18 Ekim Pazar / Erkilet Stadı 1 Nolu
14.00 Ömürspor-Gültepespor
18 Ekim Pazar / Erkilet Stadı 2 Nolu
14.00 1966 Turanspor-Güneşspor
16.00 Yavru Aslanspor-Sarız Anadoluspor
18 Ekim Pazar / Sindelhöyük Stadı
13.00 Sindelhöyük Yıldızspor-Talas Anayurtspor
18 Ekim Pazar / Tomarza İlçe Stadı
13.00 Tomarza Belediyespor-Buğdaylıspor
KAYSERİ 1. AMATÖR KÜME’DE 2026-2027 FUTBOL SEZONU 18 EKİM 2026 PAZAR GÜNÜ OYNANACAK OLAN MÜSABAKALAR İLE BAŞLAYACAK.
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