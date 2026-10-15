Kayseri amatör kümede yeni sezon 18 Ekim'de anma isimleriyle açılacak

Kayseri 1. Amatör Küme 2026-2027 sezonu 18 Ekim'de başlıyor; 19 takım iki grupta mücadele edecek, ilk maçlar Pazar 12.00'de üç sahada oynanacak.