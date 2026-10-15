Kocasinan Şimşekspor sezonu Malatya'da açıyor

Kocasinan Şimşekspor Malatya deplasmanında sezona başlıyor

PGL 3. Grup'ta mücadele edecek Kocasinan Şimşekspor, yeni sezonun açılış maçını deplasmanda oynayacak. Kayseri ekibi, turnuvada şehrini temsil edecek olmanın sorumluluğuyla sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

maçın detayları:

Sezonun ilk karşılaşması 18 Ekim Pazar günü yapılacak. Kocasinan Şimşekspor, Hekimhan Futbol Spor Kulübü ile Malatya Yeşilyurt 1 Nolu Sentetik Saha'da saat 14.00'te karşılaşacak. Maç, takımın PGL 3. Grup'taki rekabetine hızlı bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor.

hazırlık süreci ve yol programı:

Hekimhan Futbol Spor Kulübü hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürürken, Kocasinan Şimşekspor de antrenör Rasim Aykurt yönetiminde son hazırlıklarını tamamlıyor. Sarı-siyahlılar, sezonun ilk maçı için son antrenmanını yarın tesislerinde yapacak, ardından Cumartesi sabahı karayolu ile Malatya'ya hareket edecek.

Deplasman maçları genellikle takımlar için zorlu geçen bir sınav niteliğinde olduğundan, Kocasinan Şimşekspor için deplasmandan alınacak bir galibiyet hem moral hem de grup içi konum açısından değerli olacak. Teknik ekip ve oyuncuların hedefi, sezona üç puanla başlamak ve PGL serüveninde erken momentum yakalamak.

BU SEZON KAYSERİ’Yİ PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ'NDE (PGL) TEMSİL EDECEK OLAN KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR, YENİ SEZONUN İLK MAÇINA MALATYA’DA ÇIKACAK.