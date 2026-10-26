Ardahan köylerinde kış hazırlığı: otlar yazdan kışa taşınıyor

ekim sonu kırsalda hazırlıklar sürüyor

Ardahan'da ekim ayının son günlerine gelinmesine rağmen kırsal alanlarda hayvancılıkla uğraşan vatandaşların kış hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Hayvanlarının kış boyunca yem ihtiyacını karşılamak isteyen yetiştiriciler, yaz ve sonbahar boyunca biçilen otları bir araya getirip kurutarak depoluyor.

Çalışmalar genellikle sabahın erken saatlerinde başlıyor ve hava şartlarının elverdiği ölçüde gün boyu sürüyor. Uzun ve soğuk geçen kış mevsimi düşünülerek yapılan hazırlıklar, yerel ekonomide hayvancılığın önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Damal ilçesinde yoğun mesai:

Özellikle hayvancılığın geçim kaynağı olduğu Damal ilçesine bağlı köylerde vatandaşlar, biçilen otları toparlama ve uygun koşullarda muhafaza etme işine yoğunlaşıyor. Otların zamanında toplanması, yağışların artması ve havaların soğuması öncesinde büyük önem taşıyor. Damal köylerinde zorlu arazi yapısı ve değişken iklim koşulları çalışmaların temposunu belirliyor.

Engebeli arazilerde ot taşıma ve kurutma işlemleri zaman zaman güçleşse de köylüler el birliğiyle kış bastırmadan depolama işlerini tamamlamaya çalışıyor. İyi kurutulmamış veya uygun koşullarda saklanmamış otlar, kış döneminde beslenme sorunlarına yol açabileceği için titizlikle korunuyor.

kuru otun hayvancılık için önemi:

Ardahan'da kış aylarında meraların karla kaplanması nedeniyle hayvanların otlaklara çıkarılması zorlaşıyor. Bu nedenle yaz ve sonbaharda hazırlanan kuru otlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde hayati bir rol oynuyor. Doğru depolama, hayvanların kış boyunca düzenli ve dengeli beslenmesini sağlıyor.

Köylüler, depolama alanlarının nem ve yağıştan korunmasına, otların iyi kurutulmasına ve gerektiğinde kullanımı kolay paketleme yöntemlerine önem veriyor. Bu hazırlıklar, kışı atlatma kapasitesini artırırken aynı zamanda üretimin sürekliliğine katkı sağlıyor.

Yerel üreticiler, iklim koşullarının getirdiği belirsizliklere karşı daha planlı hareket etmenin önemine dikkat çekiyor; kış hazırlıkları hem hayvanların sağlığı hem de aile geçimi açısından öncelikli görev olarak görülüyor.

ARDAHAN'DA EKİM AYININ SON GÜNLERİNE GELİNMESİNE RAĞMEN KIRSAL BÖLGELERDE HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN VATANDAŞLARIN KIŞ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR.