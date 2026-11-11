Mardin'de toprakla buluşma: gelecek için 5 bin fidan dikildi

Mardin'de fidan dikimi gerçekleştirildi

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Mardin'de "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temalı fidan dikme programı düzenlendi. Etkinlik, Artuklu ilçesine bağlı Eskikale Mahallesi'ndeki 40 bin metrekarelik Fidanlık Uygulama Sahasında gerçekleştirildi ve bölgeye yeni ağaçlar kazandırmayı amaçladı.

etkinlik ve katılımcılar:

Programa Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte ayrıca Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, 70’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Vali Yardımcısı Burak Çimşir, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, DEPSAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, AK Parti İl Başkan Vekili Bülent Gözü, Mardin Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya ve Çevre ve Orman Gönüllüsü Şeyhmus Erginoğlu de yer aldı.

amaç ve yürütülen çalışma:

Program kapsamında farklı türlerde toplam 5 bin fidan toprakla buluşturuldu. Vali Tuncay Akkoyun, etkinliğe katılan öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu görevlileriyle birlikte fidan dikerek ağaçlandırma çalışmalarına destek verdi. Etkinlik, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakma hedefi çerçevesinde planlandı ve uygulandı.

Yerel yönetimler ile sivil toplumun bir araya geldiği bu tür organizasyonlar, hem doğal alanların güçlendirilmesine hem de toplumda çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

11 KASIM MİLLÎ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA MARDİN’DE DÜZENLENEN “GELECEĞE NEFES, DÜNYAYA BARIŞ” FİDAN DİKME PROGRAMINDA 5 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.