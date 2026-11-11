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Corendon Airlines COP31'de küçük üreticilerin SAF erişimini masaya yatırdı

Corendon Airlines, COP31'de düzenlenen panelde SAF yatırımlarının ölçeklenmesi ile küçük ölçekli firmaların finansmana erişimini gündeme taşıdı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Corendon Airlines COP31'de küçük üreticilerin SAF erişimini masaya yatırdı

Panelde sürdürülebilir havacılığın finansmanı öne çıktı:

Corendon Airlines, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında 10 Kasım 2026'da Antalya'da düzenlenen "Financing the Transition to Sustainable Aviation: Scaling Up Sustainable Aviation Fuels (SAF) and Innovative Technologies" başlıklı panele destek verdi. Panel, COP31 Green Zone Valilik Pavilyonu'nda gerçekleştirildi ve SAF yatırımlarının nasıl ölçeklendirileceği ile küçük ölçekli üreticilerin finansmana erişimi ana gündem maddeleri oldu.

Katılımcılar ve tartışma alanları:

UN SDSN Türkiye Direktörü Dr. Tamer Atabarut'un moderatörlüğünde yapılan oturumda Corendon Turizm Grubu Finans Koordinatörü Dr. Batuğhan Karaer, ACT Venture Partners Ortağı Osman Gürcan Ozan ve DEG İklim Ekibi Koordinasyonu Başkan Yardımcısı Dr. Michael Knaus konuşmacı olarak yer aldı. Panelde SAF üretiminin ölçeklendirilmesi, küçük ölçekli teknoloji ve yakıt üreticilerinin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, girişim sermayesi ve Avrupa fonlarının rolü ile havayolu şirketleri, yatırımcılar ve teknoloji geliştiricileri arasındaki iş birlikleri ele alındı.

SAF maliyeti, düzenlemeler ve operasyonel etkiler:

Corendon Turizm Grubu Finans Koordinatörü Dr. Batuğhan Karaer panelde şu değerlendirmeyi yaptı: "Corendon olarak 2024 yılında Antalya’da Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanımına başladık. Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında 2025 yılından itibaren havacılık yakıtına, Avrupa meydanlarından kalkışta, yüzde 2 oranında SAF karıştırılması zorunlu hale geldi. Ancak SAF’ın geleneksel jet yakıtına kıyasla dört ila beş kat daha pahalı olması, bu yakıtın yaygınlaşmasının önündeki en önemli engellerden biri. Bu maliyet farkı havayollarının operasyonel giderlerine ve bilet fiyatlarına da yansıyor. SAF kullanımının sürdürülebilir biçimde artırılabilmesi için öncelikle bu fiyat farkının azaltılması gerekiyor. Türkiye’de de sürdürülebilir havacılık yakıtlarına yönelik uygulamaların ve yerel kaynakların değerlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz".

Panelde ayrıca, SAF üretim kapasitesinin genişletilmesi için finansman modelleri, küçük ölçekli üreticilere erişim yolları ve yatırımcılarla teknoloji geliştiricileri arasındaki ortaklıkların güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Avrupa fonları ve girişim sermayesi gibi araçların bu süreçte oynayabileceği rol detaylandırıldı.

İş birliği ve finansman çözümlerinin gerekliliği:

Tartışmada, havayolları, yatırımcılar ve teknoloji sağlayıcılar arasında kurulacak iş birliklerinin hem SAF üretimini hızlandıracağı hem de maliyetleri düşürmede etkili olacağı belirtildi. Konuşmacılar, küçük ölçekli firmaların finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni yatırım modellerinin ve düzenleyici teşviklerin önemine dikkat çekti.

Corendon Airlines'ın panel desteği, şirketin SAF kullanımına 2024'te başlaması ve dönüşümün finansal boyutuna verdiği önemi ortaya koydu. Panel, SAF'in yaygınlaşması için hem uluslararası hem yerel düzeyde koordineli adımların atılması gerektiğini işaret etti.

BATUĞHAN KARAER

BATUĞHAN KARAER

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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