Ardahan’da cumhuriyetin 103. yılı halkın katılımıyla kutlandı

valilikte başlayan tören:

Ardahan’da Cumhuriyet’in 103’üncü kuruluş yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalar Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı’ın Valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Törenler, Kongre Caddesi üzerindeki etkinliklerle devam etti.

törende öne çıkan isimler ve selamlamalar:

Törenin başlangıcında Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir ve 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Özyurt, askeri araç üzerinden vatandaşların bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program sürdü.

vali yamlı'nın konuşması:

Vali Yamlı konuşmasında Cumhuriyetin ilanının 103’üncü yıl dönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: Bugün burada milletimiz en büyük kazanımlarından birini, bağımsızlığımızın ve milli egemenliğimizin simgesi olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103’üncü kuruluş yıldönümünü hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yokluklar içinde ama inancından hiçbir şey kaybetmeden aziz milletimiz kurtuluş savaşını zaferle sonuçlandırdı. Ve vatanını işgalden kurtararak bağımsızlığını kazandı. Ve 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetimizi ilan etti.

etkinlikler ve kapanış:

Halk oyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla devam eden kutlamalar, tören yürüyüşü ile sona erdi. Kutlamalara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Ardahan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı