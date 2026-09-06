Ardahan’da hızlı başlayan sağanak ve dolu yaşamı ve tarımı olumsuz etkiledi

Ardahan'da sağanak ve dolunun etkileri

Sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış ve yer yer dolu, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yoğunlaşan yağış bazı güzergâhlarda su birikintilerine yol açarken, özellikle kırsal alanlardaki tarım arazilerinde zarar kaydedildi.

Ulaşımda aksamalar:

Şiddetli yağış sonucu bazı yol kesimlerinde su birikintileri meydana geldi. Görüş mesafesinin azalması ve yolların ıslak olması sürücülerin trafikte ilerlemesini zorlaştırdı; sabah saatlerinde birçok noktada trafik akışında aksama yaşandı.

Tarım arazilerindeki zararlar:

Özellikle kırsal kesimlerde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerindeki ürünlerde zarar oluşmasına neden oldu. Yer yer görülen dolu, tarlarda ekili ürünlerin yüzeyinde hasar bırakırken, üretim alanlarında olumsuz etki gözlendi.

Genel olarak Ardahan'da sağanak ve dolunun hem günlük yaşamı hem de tarımsal alanları etkilediği, bazı bölgelerde ulaşımda güçlükler ve ürün kayıpları yaşandığı bildirildi.

SAĞANAK VE DOLU ULAŞIMI AKSATTI, TARIM ARAZİLERİ ZARAR GÖRDÜ.