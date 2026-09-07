Ardahan'da sağanak ve dolu yaşamı etkiledi; Posof'ta bağlantı yolu çöktü

Posof'ta bağlantı yolu çökmesi:

Ardahan'da yoğun yağışlar ulaşımı olumsuz etkiledi. Posof ilçesinde kısa sürede yükselen sel suları, Alköy-Yeniköy bağlantı yolunun zeminini etkileyerek çökme oluşturdu. Oluşan hasar nedeniyle yol güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı.

Olayın ardından yapılan ilk değerlendirmede, sel sularının yolun altyapısını tahrip ettiği ve çökmenin zemindeki boşalmadan kaynaklandığı belirtildi. Kapama kararı, bölgeden geçecek araç ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yol çevresinde güvenlik önlemleri aldı ve çökme alanının boyutunu belirlemeye başladı. İl Özel İdaresi ekipleri hasarın giderilmesi ve yolun yeniden ulaşıma açılabilmesi için onarım çalışmalarını başlattı; ekipler ayrıca yeni bir çökme veya taşkın riskine karşı düzenli kontroller gerçekleştiriyor.

Köy yolları ve dolu etkisi:

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Börk köyünde etkili olan sağanak, köy yollarında kısa sürede su birikintileri oluşturdu ve bazı köy yolları adeta göle döndü. Bu durum günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Ardahan Merkez'e bağlı Çağlayık köyünde ise aniden başlayan dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü. Dolu, köy yolları, tarım arazileri ve açık alanlarda beyaz bir örtü oluşturdu; yetkililer durumun takip edildiğini aktardı.

Yetkililer, zarar tespit ve onarım çalışmalarının süreceğini, vatandaşların kapalı ve hasarlı yollardan uzak durmasının önem taşıdığını vurguladı. Bölgede meteorolojik gelişmeler ve altyapı hasarlarına ilişkin kontrollerin devam ettiği bildirildi.

ARDAHAN'DA ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLAR, ULAŞIMDA AKSAMALARA NEDEN OLDU. POSOF İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN SEL NEDENİYLE ALKÖY-YENİKÖY BAĞLANTI YOLUNDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ.