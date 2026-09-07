Dolar 48,4338 +0,01%
Euro 56,3279 +0,14%
Bist 14.119,97 +0,77%
Altın Gram 6.970,87 -1,39%
EUR/USD 1,1627 +0,05%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Ardahan'da sağanak ve dolu yaşamı etkiledi; Posof'ta bağlantı yolu çöktü

Ardahan'da etkili sağanak ve dolu; Posof'ta Alköy-Yeniköy bağlantı yolunda çökme oluştu, İl Özel İdaresi ekipleri hasar giderme çalışmalarına başladı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:29

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 10:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ardahan'da sağanak ve dolu yaşamı etkiledi; Posof'ta bağlantı yolu çöktü

Posof'ta bağlantı yolu çökmesi:

Ardahan'da yoğun yağışlar ulaşımı olumsuz etkiledi. Posof ilçesinde kısa sürede yükselen sel suları, Alköy-Yeniköy bağlantı yolunun zeminini etkileyerek çökme oluşturdu. Oluşan hasar nedeniyle yol güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı.

Olayın ardından yapılan ilk değerlendirmede, sel sularının yolun altyapısını tahrip ettiği ve çökmenin zemindeki boşalmadan kaynaklandığı belirtildi. Kapama kararı, bölgeden geçecek araç ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yol çevresinde güvenlik önlemleri aldı ve çökme alanının boyutunu belirlemeye başladı. İl Özel İdaresi ekipleri hasarın giderilmesi ve yolun yeniden ulaşıma açılabilmesi için onarım çalışmalarını başlattı; ekipler ayrıca yeni bir çökme veya taşkın riskine karşı düzenli kontroller gerçekleştiriyor.

Köy yolları ve dolu etkisi:

Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Börk köyünde etkili olan sağanak, köy yollarında kısa sürede su birikintileri oluşturdu ve bazı köy yolları adeta göle döndü. Bu durum günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Ardahan Merkez'e bağlı Çağlayık köyünde ise aniden başlayan dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü. Dolu, köy yolları, tarım arazileri ve açık alanlarda beyaz bir örtü oluşturdu; yetkililer durumun takip edildiğini aktardı.

Yetkililer, zarar tespit ve onarım çalışmalarının süreceğini, vatandaşların kapalı ve hasarlı yollardan uzak durmasının önem taşıdığını vurguladı. Bölgede meteorolojik gelişmeler ve altyapı hasarlarına ilişkin kontrollerin devam ettiği bildirildi.

ARDAHAN&#039;DA ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLAR, ULAŞIMDA AKSAMALARA NEDEN OLDU. POSOF İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN...

ARDAHAN'DA ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLAR, ULAŞIMDA AKSAMALARA NEDEN OLDU. POSOF İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN SEL NEDENİYLE ALKÖY-YENİKÖY BAĞLANTI YOLUNDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Orman kalbindeki kaynak suyu diyabet ve tansiyon hastalarına umut oluyor
images

Kentin yeni yeşil adası: Naturapark hızla yükseliyor
images

Kuzey ilçelerde kurulan asfalt tesisi altı ilçenin yol yatırımlarını hızlandırıy...
images

Efelerli izciler milli mücadeleyi sahada öğrendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Orman kalbindeki kaynak suyu diyabet ve tansiyon hastalarına umut oluyor

Afyonkarahisar'da TÜFİS ile market raflarında fiyat taraması

Eski ilişki tartışması sonrası Nevşehir'de 5 kişi tutuklandı

kırtasiyelerde sıkı denetim: fiyat ve ürün güvenliği odağı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti