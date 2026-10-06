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Ardahan'da sondajla şehir içi su ihtiyacına 10 yıllık çözüm

Ardahan Belediyesi kent merkezinde tamamlanan sondajla su kapasitesini yüzde 25 artırdı; şehir içi su sorununun önümüzdeki 10 yılda çözülmesi hedefleniyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:31

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Ardahan'da sondajla şehir içi su ihtiyacına 10 yıllık çözüm

Ardahan'da sondaj kuyusu çalışması tamamlandı

Ardahan Belediyesi ekipleri, artan içme suyu ihtiyacını karşılamak ve mevcut su kapasitesini güçlendirmek amacıyla kent merkezinde yürüttükleri sondaj kuyusu açma çalışmalarını tamamladı. Müdahale, özellikle yaz aylarında düşen su seviyeleri nedeniyle oluşabilecek kesintilerin önüne geçmeyi hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Belediye, ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenen noktalarda sondaj kuyusu kazı çalışmalarını gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ile Su ve Kanalizasyon ekiplerinin ortak çalışmasıyla yapılan uygulama, mevcut su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmayı ve dağıtım sisteminin güvenilirliğini artırmayı amaçlıyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir çalışmanın tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: Bahar aylarında sularda azalma meydana geliyordu. Ardahan Belediyesinin Fen İşleri Müdürlüğü su ve kanalizasyon ekipleriyle buradayız. Şehirde bulunan mevcut su kapasitesini bu çalışma ile yüzde 25 arttırıyoruz. Ardahan’da artık şehir içinde su sorunu kalmayacak. Çok şikayet alıyorduk ve bu çalışma ile bu sorunu da çözmüş olduk. Başkan ayrıca bu düzenlemenin şehir içi su sorununu önümüzdeki 10 yıl ortadan kaldıracağını ifade etti.

Sondaj kuyusunun devreye alınmasının ardından, belediye yetkilileri suyun güvenli şekilde dağıtımının sağlanacağını ve yaz dönemlerinde yaşanan talep artışlarına karşı hazır olunacağını vurguladı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte kent merkezindeki su arzı güçlendirilerek uzun vadeli ihtiyaç planlamasına katkı sağlanmış oldu.

ARDAHAN&#039;DA SU İHTİYACINA SONDAJLI ÇÖZÜM. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ARDAHAN'DA SU İHTİYACINA SONDAJLI ÇÖZÜM. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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