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Aydın dağlarında sonbahar renkleri yaylaları kartpostala çevirdi

Aydın dağlarıyla İzmir arasındaki yaylalar, asırlık ağaçların sarı, turuncu ve kırmızı tonlarına büründüğü sonbahar manzaralarıyla doğaseverleri cezbediyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 12:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Aydın dağlarında sonbahar renkleri yaylaları kartpostala çevirdi

Aydın dağlarında sonbahar manzarası:

Aydın dağları, ılıman iklimin etkisiyle sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, turuncu ve kırmızı tonlarına büründü. Asırlık ağaçların oluşturduğu orman dokusu, vadiler ve yamaçlarda seyrine doyulmayan görüntüler sunuyor. Yaprakların renk değiştirmesi fotoğraf karelerine yansıyan zengin bir palet oluştururken, bölge doğal bir görsel şölene dönüştü.

Yaylalarda ağaç çeşitliliği ve renk değişimi:

Aydın ile İzmir arasındaki yaylalar kestane, ceviz, kiraz ve kavak gibi ağaç türlerine ev sahipliği yapıyor. Bu türlerin yaprak dökümü ve sararmasıyla birlikte yayla dokusu katman katman renkleniyor; yeşilden sarıya, turuncuya ve kırmızıya uzanan tonlar doğanın mevsimsel dönüşümünü gözler önüne seriyor.

Ziyaretçiler ve fotoğrafçılar için çekim merkezi:

Yaprak döken ağaçların ve sonbahar çiçeklerinin oluşturduğu manzarayı kaçırmak istemeyen vatandaşlar yaylalara akın ediyor. Fotoğraf ve doğa tutkunları için bölge, kartpostallık görüntüler sunarken ziyaretçiler temiz hava ve yürüyüş imkanlarıyla sonbaharın keyfini çıkarıyor. Bu görsellik, bölgenin hem yerel halk hem de ziyaretçiler için çekim gücünü artırıyor.

Sonbaharın renklerine bürünen Aydın dağları, görenleri mest ediyor

Sonbaharın renklerine bürünen Aydın dağları, görenleri mest ediyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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