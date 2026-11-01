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Palu'da yaban domuzları tarım arazilerini tehdit ediyor

Elazığ'ın Palu ilçesi Örgülü köyü kırsalında görülen domuz sürüleri, ekili alanlara zarar verme riski yaratıyor; çiftçiler önlem talep ediyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Aslı Han

Palu'da yaban domuzları tarım arazilerini tehdit ediyor

palu kırsalında domuz sürüsü görüntülendi:

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Örgülü köyü kırsalında bir domuz sürüsü görüldü. Kırsal alanda dolaşan sürü, çevre sakinlerinin dikkatini çekti ve bölge çiftçileri tedirgin oldu.

tarım arazilerine olası etkiler:

Bölge sakinleri, yaban domuzlarının ekili tarlalar ve bahçelerde zarara yol açabildiğine dikkat çekiyor. Sürülerin toprağı tahrip etmesi ve ürün kaybına neden olması, yerel üreticiler için önemli bir risk olarak görülüyor.

çiftçilerin beklentisi:

Vatandaşlar, domuz sürülerinin yol açtığı zararların önüne geçilmesi için ilgili birimlerin gerekli tedbirleri almasını talep ediyor. Bölge halkı, korunma ve zararların azaltılması yönünde somut adımlar bekliyor.

PALU İLÇESİNDE GÖRÜLEN DOMUZ SÜRÜSÜ, ÇİFTÇİLERİ TEDİRGİN ETTİ.

PALU İLÇESİNDE GÖRÜLEN DOMUZ SÜRÜSÜ, ÇİFTÇİLERİ TEDİRGİN ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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