Palu'da yaban domuzları tarım arazilerini tehdit ediyor

palu kırsalında domuz sürüsü görüntülendi:

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Örgülü köyü kırsalında bir domuz sürüsü görüldü. Kırsal alanda dolaşan sürü, çevre sakinlerinin dikkatini çekti ve bölge çiftçileri tedirgin oldu.

tarım arazilerine olası etkiler:

Bölge sakinleri, yaban domuzlarının ekili tarlalar ve bahçelerde zarara yol açabildiğine dikkat çekiyor. Sürülerin toprağı tahrip etmesi ve ürün kaybına neden olması, yerel üreticiler için önemli bir risk olarak görülüyor.

çiftçilerin beklentisi:

Vatandaşlar, domuz sürülerinin yol açtığı zararların önüne geçilmesi için ilgili birimlerin gerekli tedbirleri almasını talep ediyor. Bölge halkı, korunma ve zararların azaltılması yönünde somut adımlar bekliyor.

PALU İLÇESİNDE GÖRÜLEN DOMUZ SÜRÜSÜ, ÇİFTÇİLERİ TEDİRGİN ETTİ.