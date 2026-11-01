Gürün'de 3 bin sumak fidanı toprakla buluştu, gençler ilgi gösterdi

Sivas’ın Gürün ilçesinde yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında yaklaşık 3 bin sumak fidanı toprakla buluşturuldu. Dikim, Suçatı Hacılar Mahallesi'nde oluşturulan badem bahçesinde gerçekleştirildi ve ilçenin yeşil dokusuna katkı sağlaması amaçlandı.

etkinliğin amacı:

Etkinlikte öncelikli hedef, doğaya ve çevreye katkı sunmak, aynı zamanda gelecek nesillere örnek teşkil edecek bir çalışma yürütmek olarak açıklandı. Fidan dikimiyle hem bölgedeki bitki çeşitliliğinin desteklenmesi hem de yerel peyzajın güçlendirilmesi hedeflendi.

organizasyon ve katılımcılar:

Dikim çalışması, Sivas Valiliği İl Özel İdaresi ve Buriciye A.Ş. iş birliğiyle, Gürün Kaymakamlığı himayesinde yapıldı. Etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Gürün Kaymakamı Selami Alper Özkan, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, il protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çocuk ve gençlerin organizasyona gösterdiği ilgi, etkinliğin yerel toplumda farkındalık yaratma hedefiyle örtüştüğünü gösterdi. Katılımcılar, fidanların bakımı ve korunmasının sürdürülebilir bir uygulama olarak takip edileceğini belirtti.

GÜRÜN İLÇESİNDE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE 3 BİN ADET SUMAK FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURULDU.