Üç ilçenin içme suyu sorunu 2027'de Salıpazarı projesiyle sona erecek

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 1 milyar 100 milyon TL yatırım bedelli Salıpazarı Barajı İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatının sürdüğünü ve tesisin 2027 yılının Ağustos ayında tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Doğan, tesisin devreye girmesiyle Terme, Salıpazarı ve Çarşamba ilçelerinin içme suyu ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

Salıpazarı projesinin hedefleri:

Başkan Doğan, Terme ilçesinin uzun yıllardır sel, su taşkınları ve yaz aylarında su temininde yaşadığı sıkıntılarla mücadele ettiğine dikkat çekti. Projenin hem taşkın kontrolü hem de sulama amacına hizmet edeceğini söyleyen Doğan, tesisin içme suyu arıtma kapasitesiyle bölge sorununu kalıcı şekilde çözmeyi amaçladıklarını ifade etti. Proje kapsamında günlük 100 bin metreküp suyun arıtılarak doğu bölgesindeki üç ilçenin kullanımına sunulacağı bildirildi.

Doğan, Terme'de yaz aylarında yüksek katlara suyun yeterince ulaşamadığını, denize yakın mahalleler ile merkezde dönemsel kesintiler yaşandığını ve yağışlı dönemlerde suyun bulanıklaşmasının hizmetleri aksattığını aktardı. Salıpazarı arıtma tesisi ile bu problemlerin büyük ölçüde ortadan kalkacağı vurgulandı.

Çarşamba'da altyapı çalışmaları ve yatırımlar:

Çarşamba ilçesinde yürütülen altyapı çalışmalarına da değinen Doğan, geçmişte kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının aynı sistem üzerinden çalışmasının yağışlarda sorun yaratığını hatırlattı. İlçenin batı yakasındaki altyapı işleri önceki dönemde tamamlanmış, doğu yakasında ise çalışmaların sona yaklaştığı açıklandı; Doğan, doğu yakasında altyapının yılbaşına kadar bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Çarşamba'da 2022 yılından bu yana 2 milyar TL’nin üzerinde altyapı yatırımı yapıldığı, kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarının yenilendiği belirtildi. Alüvyal toprak yapısı nedeniyle yol çalışmalarında önce kuru beton, ardından PMT ve nihai asfalt uygulaması yapıldığını aktaran Doğan, yağışlı havalarda çalışmaların zorlaştığını ve vatandaşların toz ile çamur gibi sıkıntılar yaşadığını kabul etti.

Büyükşehir genel altyapı hamlesi:

Doğan, Samsun genelinde altyapı yatırımlarının sürdüğünü vurgulayarak Yakakent, Alaçam, Terme, Çarşamba ve Salıpazarı'nda çalışmaların devam ettiğini, Ayvacık'ta altyapı işlerinin tamamlandığını ve şu anda merkez çalışmalarının yürütüldüğünü ifade etti. Canik'te Mesut Birinci Caddesi ile İlkadım'da Osmaniye Caddesi'nde de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Başkan Doğan, ilçe belediyelerinin sorumluluğundaki alanlarda ihtiyaç halinde müdahale ettiklerini ve yol yenilemenin tek başına kentin yenilenmesi anlamına gelmediğini belirterek, "Altını yenilemediğimiz sürece şehri yenilemiş sayılmayız" şeklinde konuştu. Bu sözlerle altyapıya verilen önemin altı bir kez daha çizildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, İLÇELERDE YÜRÜTÜLEN ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.