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Ardanuç sonbaharı ekranlara taşıdı

23-25 Ekim'de düzenlenen foto safari ve gezi programında içerik üreticileri, Ardanuç'un sonbahar renklerini, tarihi dokusunu ve yöresel tatlarını tanıttı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Ardanuç sonbaharı ekranlara taşıdı

etkinlik ve katılımcılar hakkında:

Artvin'in Ardanuç ilçesinde, 23-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenen "Ardanuç’ta Sonbahar Foto Safari ve Gezi Programı"na Türkiye'nin farklı illerinden sosyal medya içerik üreticileri katıldı. Ardanuç Belediyesi ve Ardanuç Kaymakamlığı iş birliğiyle gerçekleşen üç günlük program, ilçenin sonbahar renklerini, doğal güzelliklerini, tarihi yapılarını ve yöresel lezzetlerini ön plana çıkarmayı amaçladı.

doğal güzellikler ve fotoğraf rotaları:

Katılımcılar Geçitli Boğazı ile Güreş ve Zekeriya köyleri gibi noktalarda sonbaharın sarı, turuncu ve kızıl tonlarını görüntüledi. Doğayla iç içe yürüyüşler, fotoğraf ve video çekimleri programın merkezindeydi; özellikle Cehennem Deresi Kanyonu kayalık yürüyüş güzergahları ve panoramik manzaralarıyla dikkat çekti.

tarihi ve kültürel duraklar:

Gezi kapsamında içerik üreticileri ilçenin tarihi mirasını da ziyaret etti. Rabat Kilisesi, Gevhernik Kalesi ve İskender Paşa Camii gibi yapılar yakın plandan incelendi; katılımcılar hem mekanların mimarisini hem de bölgenin kültürel dokusunu takipçilerine aktardı.

yöresel lezzetler ve tanıtım hedefleri:

Program boyunca konuklara yöresel tatlar sunuldu; özellikle Ardanuç cağ döneri misafirlerin beğenisini topladı. Etkinlik, ilçenin turizm potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen kapsamlı bir tanıtım çalışması olarak planlandı.

Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, gezinin amacını ve sonuçlarını değerlendirirken ilçenin sahip olduğu doğal, kültürel ve sosyal zenginlikleri vurguladı. Yılmaz, programın verimli geçtiğini belirterek ilçenin turizm çekiciliğine dikkat çekti ve "İlçemiz her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor" ifadelerini kullandı. Başkan Yılmaz ayrıca Cehennem Deresi Kanyonu'nun bölgenin önemli turizm noktalarından biri olduğunu ve kanyonun yılda yaklaşık 15-20 bin turist tarafından ziyaret edildiğini hatırlattı.

Etkinlik, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla Ardanuç'un mevsimlik güzelliklerini kısa sürede geniş bir kitleye taşırken, belediye yetkilileri misafirperverlik vurgusuyla yerinde ziyaret çağrısını sürdürdü.

ARTVİN’İN ARDANUÇ İLÇESİNDE DÜZENLENEN FOTO SAFARİ VE GEZİ PROGRAMINA KATILAN SOSYAL MEDYA İÇERİK...

ARTVİN’İN ARDANUÇ İLÇESİNDE DÜZENLENEN FOTO SAFARİ VE GEZİ PROGRAMINA KATILAN SOSYAL MEDYA İÇERİK ÜRETİCİLERİ, İLÇENİN SONBAHAR MANZARALARINI, TARİHİ YAPILARINI VE YÖRESEL LEZZETLERİNİ TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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