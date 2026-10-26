Baydiğin'de tarlada çökme: yaklaşık 20 dönümlük arazide derin yarıklar oluştu

Olayın özeti

Yozgat'ın Aydıncık ilçesi Baydiğin beldesinde, ekim için hazırlanan yaklaşık 20 dönümlük tarlada toprak kayması sonucu çökme ve derin yarıklar oluştu. Arazinin çeşitli noktalarındaki bozulma dron kamerasıyla görüntülendi ve bazı çukurların derin olduğu tespit edildi.

oluşumun ve tespit süreci:

Tarlasına giden bir çiftçi, ne zaman meydana geldiği kesin bilinmeyen kaymaları fark ederek ekim çalışmasını durdurdu. Alanda gözlemlenen yarıklar görsel olarak deprem izlenimi verse de çevre sakinleri herhangi bir sarsıntı hissetmediklerini belirtti. Sahanın bazı bölgelerinde toprağa atılan taşların birkaç saniye içinde "tıkır tıkır" göçtüğü ifade edildi.

bölgeye etkiler ve güvenlik endişeleri:

Çökme alanında elektrik direklerinden birinin eğildiği görüntülendi; bu durum yetkililer müdahale etmediği takdirde hem insan hem de hayvan güvenliği için risk oluşturuyor. Bölge sakini Mehmet Salman, yetkililerden önlem alınmasını isteyerek, "Bunlara bir önlem alınmasını bekliyoruz. İnsanların, hayvanların zarar görmemesi için" dedi ve arazinin 20-30 dönüm civarında etkilenmiş olabileceğine dair tahminde bulundu.

Çökme ve yarıkların nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı; bazı kişiler "kömür ocağının üstündeki toprak kaymış" yorumunda bulunurken, somut bir neden belirlenene kadar bölge için geçici güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği vurgulanıyor.

yetkililere çağrı:

Çiftçiler ve mahalle sakinleri, olası bir devrilme veya daha geniş alanlı kaymaların önlenmesi için acil tedbir bekliyor. Alanın etrafının güvenlik şeridiyle sınırlandırılması, eğilen direğin kontrolü ve inceleme için jeolojik/teknik ekiplerin sevk edilmesi talep ediliyor.

AYDINCIK İLÇESİNE BAĞLI BAYDİĞİN BELDESİNDE EKİM İÇİN HAZIRLANAN YAKLAŞIK 20 DÖNÜMLÜK TARLADA ÇÖKME MEYDANA GELDİ