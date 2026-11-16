Argıncık'ta sıkı savunma: Amaratspor ile Büyük Toramanspor golsüz berabere

Amaratspor ile Büyük Toramanspor 90 dakika sonra puanları paylaştı

Kayseri Süper Amatör Küme 4. haftasında oynanan karşılaşma, Argıncık Stadı 1 Nolu Saha'da gerçekleşti ve iki ekip de sahadan 0-0 lık skorla ayrıldı. Karşılaşma boyunca her iki takım da gol bulmakta zorlandı; Amaratspor'un kazandığı penaltı atışı değerlendirilemedi.

maçın dikkat çeken anları:

İlk ve ikinci yarılarda savunmalar öne çıktı, tempoyu artıracak net gol pozisyonu sınırlı kaldı. Özellikle Amaratspor'un penaltı girişimi maçın dönüm noktası olarak öne çıktı ancak bu atıştan yararlanılamaması skoru belirledi. Hakem triosu mücadeleyi yönetti: Mert Mustan Müsüroğlu, Sinem Özpınar, Harun Soyeşik.

kadrolar ve değişiklikler:

Amaratspor: Muhammed Ali, Bünyamin Yüce, Behçet Ekinci (Mustafa Erginer dk. 74), Halil İbrahim Cıngıllı, Egemen Polat (Mehmet Kahveci dk. 46), Ömer Talha Günal, Samet Can Çapar, Mehmet Türlü, Fatih Demircan (Turan Derecik dk. 60), İsmail Aydoğdu (Yasin Dumlu dk. 88), Yusuf Kaya.

Büyük Toramanspor: Ali Özkan, Yunus Öztürk, Resul Ekrem Turhan, Bulut Akbaş, Selim Başev (Ali Taşbaş dk. 62), Muhammed Yasin Turgutalp, Ekram Tuğra Kılınç (Serhat Pakır dk. 88), Onur Bağcı (Burak Arslan dk. 54), Cüneyt Turgut, Mehmet Kütük, Tolga Yıldız.

Her iki takım da savunma disiplininden vazgeçmedi ve sonuca gitmek için son bölümde daha temkinli oynadı. Maçın beraberlikle sonuçlanması, iki ekip için de puan kazanımı anlamına gelirken, hücumda üretkenliğin artırılması gerektiği görüldü.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’NİN 4. HAFTASINDA AMARATSPOR İLE BÜYÜK TORAMANSPOR ARASINDA OYNANAN ZORLU DOKSAN DAKİKADA GOL SESİ ÇIKMADI VE PUANLAR PAYLAŞILDI.