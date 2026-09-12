Yerköy'de yüz yaşını aşan çınarın yaşam reçetesi yoğurt, teras ve cömertlik

Yerköy'de bir asrı geride bırakan hayat

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan 1926 doğumlu Ali Gül, 100 yaşını tamamladı. İlçe merkezinde hayatını sürdüren Gül, uzun ömrünü koruyan yaşam alışkanlıklarını ve günlük rutinini anlattı.

beslenme ve günlük alışkanlıklar

Gül, sağlıklı yaşamının temelinde beslenme olduğunu vurguladı; sofrasından yoğurdu hiç eksik etmediğini söyledi. Sabahları erken kalkıp abdest aldığını, namazını kıldığını ve yeme içmeye titizlikle dikkat ettiğini belirtti. Haftada bir çamaşır yıkayıp düzenli giyinmeyi alışkanlık haline getirdiğini, ömrü boyunca bir kez kalçası kırıldığı için doktora gittiğini ve genel olarak sağlık sorunları nedeniyle hekime başvurmadığını aktardı.

teras, komşuluk ve cömertlik

Evinin terasını çiçeklerle ve süslemelerle donattığını söyleyen Gül, terasta üzüm yetiştirdiğini ve gelen komşulara bol bol üzüm vererek paylaştığını anlattı. "Kimseyi üzümsüz salmıyorum" diyen Gül, parayı esirgemeyen bir yaşam sürdüğünü; ihtiyaç gördüğü yerlere, çocuk yuvasına ve Mehmetçiğe bağış yaptığını belirtti.

Gül ayrıca dört çocuğu olduğunu, onları kimseye muhtaç etmediğini ve yetiştirdiklerini ifade etti. Çocuklarından birinin kapıyı açmaması karşısında şaşkın olduğunu söyleyen Ali Gül, hayatı boyunca hep doğru çalıştığını ve kimsenin hakkını yemedğini vurguladı. "Ben kazandım ben yiyorum" sözleriyle harcamalarında cömert olduğunu dile getirdi.

Bir asrı geride bıraktı, uzun yaşamın sırlarını anlattı