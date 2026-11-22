Arıcak'ta dereler kısa sürede kabardı

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde etkili olan sağanak, bazı dere yataklarında su seviyesinin belirgin şekilde yükselmesine neden oldu. Bölgede Meteoroloji'nin daha önce yaptığı uyarılar doğrultusunda etkili olan yağışlar, yer yer yoğun şekilde devam etti.

Meteorolojinin uyarısı ve yağışın şiddeti:

Yetkililerin uyarıları sonrası başlayan sağanak, özellikle küçük dere kıyılarında akışı hızlandırdı. Meteoroloji raporlarına göre kısa sürede yoğunlaşan yağışlar, yerel ölçekte suyun debisini artırdı; bu durum dere yataklarında suların coşkulu şekilde akmasına yol açtı.

Kameralara yansıyan anlar:

Yağış sonrası kaydedilen görüntülerde, Arıcak çevresindeki derelerin kabardığı ve akışın güçlendiği görülüyor. Görüntüler, su seviyesinin yükseldiğini ve akışın hızlandığını açıkça ortaya koyarken, bölgedeki manzara izleyenlerin dikkatini çekti. Yetkililer, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı ve dere kenarlarından uzak durulmasını hatırlattı.

ELAZIĞ’IN ARICAK İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLAR SONRASI DERELER COŞTU. ORTAYA ÇIKAN DİKKAT ÇEKİCİ GÖRÜNTÜLER KAMERALARA YANSIDI.